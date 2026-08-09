Жуткое явление во время солнечных затмений: ученые пытаются разгадать тайные знаки

Во время солнечного затмения возникает странное явление, которому ученые пока не нашли объяснения, сообщает Zakon.kz.

Во время полных солнечных затмений возникает загадочное явление – теневые полосы. Незадолго до и после полной фазы на земле и стенах появляются быстро движущиеся чередующиеся светлые и темные линии, напоминающие волны или змей. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, почему они возникают.

Профессор физики и астрономии Питтсбургского университета Дэвид Терншек впервые увидел это явление еще в 1970 году. По его словам, полосы хорошо заметны невооруженным глазом, но их сложно снять на камеру из-за слабого контраста, пишет CNN.

Одна из основных теорий предполагает, что полосы появляются из-за турбулентности в атмосфере. Когда Луна почти полностью закрывает Солнце, оставшийся узкий серп света становится чувствительным к движению воздуха, из-за чего на поверхности возникают меняющиеся световые узоры.

В 2017 году команда Терншека проверила эту гипотезу во время полного затмения в США. Исследователи установили световые датчики на земле и на высотном аэростате, поднятом на 25 километров. Ученые обнаружили устойчивый сигнал частотой 4,5 Гц и на земле, и над большей частью атмосферы. Это заставило предположить, что одной атмосферной турбулентности для объяснения явления недостаточно.

Еще одно возможное объяснение связано с дифракцией и интерференцией света. Согласно этой версии, Луна во время затмения действует как своеобразный край, на котором световые волны взаимодействуют и формируют чередующиеся полосы.

В 2024 году исследователи попытались повторить эксперимент, используя более чувствительные датчики, два аэростата и метеорологические зонды. Однако из-за облачности получить необходимые данные не удалось. Дополнительные измерения с самолета также не подтвердили сигнал 4,5 Гц, поэтому окончательных выводов сделать пока нельзя.

Новое полное солнечное затмение ученые смогут наблюдать 12 августа. Полоса полной фазы пройдет через северную часть России, восточную Гренландию, западную Исландию, север Испании и северо-восток Португалии. Исследователи снова попытаются зафиксировать теневые полосы и понять механизм их появления.

Увидеть явление могут и обычные наблюдатели. Для этого лучше выбрать гладкую светлую поверхность – например, белый экран или простыню. Полосы появляются непосредственно перед полной фазой затмения и могут быть очень бледными, поэтому их легко пропустить.

Солнечное затмение, которое будет 12 августа 2026 года, впервые за долгие годы пройдет через материковую Европу. И в Евросоюзе настраиваются на то, что оно окажет серьезное влияние на солнечную электрогенерацию в ЕС.

