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Чем может быть опасно употребление мороженого и плавленых сыров

мороженное может быть опасным, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 01:05 Фото: pixabay
Ученые из Департамента диетологии штата Пенсильвания (США) установили, что натуральное пищевое волокно под названием гуаровая камедь в составе мороженого, плавленых сыров и хлебобулочных изделий может повысить риск воспалительных заболеваний кишечника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Gut Microbes, одна из самых распространенных пищевых добавок, гуарова камедь, используется для загущения и стабилизации составов мороженого, плавленых сыров, хлебобулочных изделий, заправок для салатов, напитков и многого другого.

Ученые решили выяснить, как эта пищевая добавка влияет на пищеварительную систему, проведя эксперимент на мышах. Первую группу грызунов посадили на диету, содержащую 7,5% гуаровой камеди и 2,5% целлюлозы. Вторая группа выступала в качестве контрольной – грызуны придерживались диеты с десятипроцентным содержанием клетчатки.

Издание отмечает, что через месяц исследователи в течение одной недели давали мышам воду, содержащую декстрансульфат натрия. Он используется в исследованиях для запуска процесса воспаления и моделирования заболеваний пищеварительной системы.

Согласно результатам эксперимента, у мышей, потреблявших много гуаровой камеди, развились тяжелые воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), такие как язвенный колит. Также ученые обнаружили, что у животных из первой группы был нарушен состав кишечного микробиома, в частности, повышено число бактерий, принадлежащих к виду Actinobacteriota.

По мнению экспертов, негативные последствия злоупотребления гуаровой камедью могут проявляться и у людей. Однако взаимосвязи между ВЗК, диетой и микробиомом кишечника мышей могут неточно отражать аналогичные взаимодействия, происходящие в человеческом организме.

Гуаровая камедь – это натуральное пищевое волокно, содержащееся в фасоли. 

Ранее специалисты рассказали, какое мороженое покупать нельзя.

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