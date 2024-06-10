Специалисты рассказали, какое мороженое покупать нельзя

Эксперты из "Роспотребнадзора" напомнили на что нужно обратить внимание при покупке мороженого, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в организации, мороженое является отличным источником энергии, так как содержит большое количество углеводов и жиров. Этот любимый всеми десерт богат белком и некоторыми витаминами, и минералами, необходимыми для нашего организма.

Итак. при покупке мороженого нужно:



Проверить состав. Постарайтесь выбрать эскимо с натуральными и качественными компонентами.

Проверить срок годности продукта.

Обратить внимание на содержание сахара в эскимо. Старайтесь выбирать продукты с минимальным содержанием сахара или без него.

В организации особо отметили, что если в названии продукта есть только слова "молочное", "сливочное", "пломбир" или "кисломолочное", значит, растительного жира там быть не должно.

"Не покупайте мороженое, если оно деформировано. Любая деформация указывает на то, что был нарушен температурный режим хранения – мороженое успело растаять и было снова заморожено, а это значит, что в нем могли начать размножаться бактерии" заключили специалисты.

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