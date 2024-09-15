Ученые попробовали на вкус самую старую воду на Земле
Один из геологов решил попробовать образец. Профессор Барбара Шервуд Лоллар, возглавлявшая исследование, пояснила, что дегустация может дать представление о возрасте воды: чем солонее, тем она старше. Однако стоит помнить, что пить такую воду небезопасно.
Шервуд Лоллар описала вкус найденной воды как "очень соленый и горький", что указывает на ее высокую минерализацию.
При этом вкус – не единственное, что привлекло внимание ученых. Анализ сульфата в воде позволил выявить следы жизни, оставленные микробами на протяжении миллиардов лет.
Это открытие подтверждает существование организмов в этих водах в геологическом масштабе времени, что значительно расширяет наше понимание древней жизни на Земле.
Ранее ученые предложили делать косметику из рыбьих потрохов.