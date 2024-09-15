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Ученые попробовали на вкус самую старую воду на Земле

Ученые попробовали самую старую воду, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 02:12 Фото: pixabay
‌В 2016 году группа геологов нашла в глубинах канадской шахты воду возрастом более 2,6 млрд лет. Она была признана самой старой водой на планете, побив предыдущий рекорд, установленный той же командой в 2013 году, сообщает Zakon.kz.

Один из геологов решил попробовать образец. Профессор Барбара Шервуд Лоллар, возглавлявшая исследование, пояснила, что дегустация может дать представление о возрасте воды: чем солонее, тем она старше. Однако стоит помнить, что пить такую воду небезопасно.

Шервуд Лоллар описала вкус найденной воды как "очень соленый и горький", что указывает на ее высокую минерализацию.

При этом вкус – не единственное, что привлекло внимание ученых. Анализ сульфата в воде позволил выявить следы жизни, оставленные микробами на протяжении миллиардов лет.

Это открытие подтверждает существование организмов в этих водах в геологическом масштабе времени, что значительно расширяет наше понимание древней жизни на Земле.

Ранее ученые предложили делать косметику из рыбьих потрохов.

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