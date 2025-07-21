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Наука и технологии

Геолог нашла древнейшую воду на Земле и выпила ее

Скалы, вода, исследование, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 07:21 Фото: pixabay
В 2016 году под поверхностью канадской шахты профессор Барбара Шервуд Лоллар и ее команда нашли самую древнюю воду на Земле, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Nature. В нем говорится, что возраст воды, находящейся на глубине примерно трех километров под землей, составляет от 1,5 до 2,6 млрд лет. Однако наиболее впечатляющим является то, что сама ученая выпила ее.

Во время исследования шахты ведущий геолог Шервуд Лоллар и ее команда сначала ожидали найти "небольшие карманы" с задержанной водой. Но вода текла там со скоростью литра в минуту.

"Когда люди думают об этой воде, они предполагают, что это, видимо, какое-то крошечное количество воды, которая застряла в скале. Но на самом деле она очень сильно булькает прямо на вас", – объяснила исследовательница.

Когда Шервуд попробовала эту воду, то рассказала, что она была "очень соленая и горькая", а также намного солонее морской воды.

"Для таких геологов, как она, такая высокая соленость была обнадеживающим знаком. Более соленая вода, как правило, более старая, и это подтверждало древнее происхождение воды. На самом деле чем дольше вода находится под землей, тем солонее она становится, поскольку минералы со временем растворяются в ней", – говорится в материале.

Кроме того, команда Лоллар сделала революционное открытие. Проанализировав состав воды, ученые обнаружили следы микробной жизни. Оказалось, что эти микробы существовали в воде миллиарды лет. Это открытие свидетельствует о том, что эти организмы могли процветать в климате, который был очень холодным.

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Аксинья Титова
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