Ученые выяснили, почему число нападений косаток на людей растет

Согласно Atlantic Orca Working Group-GTOA, за последние пять лет зафиксировано около 700 нападений косаток на судна. По меньшей мере полдюжины яхт, рыболовных судов и парусников затонули, сообщает Zakon.kz.

Косатки, или "киты-убийцы", могут достигать длины 8 м и веса до шести тонн. Известные как главные хищники океана, они чрезвычайно умны.

По информации NBC News, для испанских рыбаков, которые каждую ночь выходят в Гибралтарский пролив на охоту за тунцом, марлином и меч-рыбой, вероятность встречи с косаткой осложнила и без того опасную работу.

"Конечно, они могут вас потопить. Они ломают вам руль, и вода с волнами начинают проникать в вашу лодку, а как только вода попадает в нее, вы ничего не можете сделать". Рыбак Мануэль Мерианда

Во время одной из недавних рыбалок лодку Мерианды преследовала стая косаток, и он описал этот опыт как ужасающий.

Встречи с косатками стали настолько частыми, что испанские власти объявили тревогу, призвав моряков оставаться вблизи береговой линии, куда косатки обычно не заплывают, особенно в летние месяцы.

Зачастую существа врезаются в рули, потенциально делая суда неуправляемыми, или даже откусывают части лодок. Несмотря на то, что эти высокоинтеллектуальные животные в целом миролюбивы, особенно по отношению к людям, и до 2020 года такие взаимодействия были в основном неслыханными.

У морских биологов есть множество теорий относительно действий косаток: от теории "игры", отстаиваемой Андре, до представления о том, что косатки мстят либо за ущерб, который косатки получили от лодок в прошлом, либо за антропогенное загрязнение вод, в которых они обитают.

Одна из теорий предполагает, что это может быть просто модой – что косатки, подобно подросткам, гонящимся за популярностью, просто переняли любопытное усвоенное поведение, которое по какой-то причине стало "трендом" этого времени.

Ученые из Института исследований дельфинов-афалин, расположенного на северо-западном побережье Испании, отметили, что в последние годы некогда сокращавшаяся популяция атлантического голубого тунца восстановилась, став основой рациона косаток.



В статье, опубликованной в журнале Ocean and Coastal Management, ученые утверждают, что то, что люди воспринимают как нападения, на самом деле является обучением старых косаток молодых особей методам охоты, необходимым для успешного уничтожения тунца.

Ранее ученые предложили делать косметику из рыбьих потрохов.

