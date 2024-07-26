Неповзрослевшие мамы: что нужно знать о ранней беременности и родах

В прошлом году в Казахстане больше 1508 несовершеннолетних девочек-подростков стали мамами. Самой юной из них – всего 12 лет. К этому времени, хоть статистика и пошла на незначительный спад, проблема все же остается открытой и острой.

Казалось бы, сейчас, когда доступны любая информация и средства, проблемы с половым воспитанием школьников не должны возникать. Однако жуткие факты подтверждают – с детьми необходимо разговаривать без стеснения даже про интимные отношения.

Местные СМИ снова пестрят заголовками о том, что одна юная казахстанка готовится стать матерью, а другая в свои 12 уже родила. Отношение к таким мамам у общества неоднозначное и вызывает много споров: как в нежном возрасте возможно забеременеть, это говорит о ее распущенности, отсутствии трезвого мышления, считают некоторые. Для самой же виновницы оказаться в интересном положении становится полной неожиданностью, так же как для ее семьи и даже отца ребенка. Поэтому скрывать этот "сюрприз" им приходится до последнего.

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Zakon.kz поговорил о самых важных аспектах деликатной темы с главным внештатным детским гинекологом Министерства здравоохранения РК Еленой Лущаевой.

Фото: из личного архива Елены Лущаевой

– Елена Владимировна, когда женский организм готов к вынашиванию ребенка?

– Беременность – очень сложный процесс для женщины как физически, так и психологически. Чтобы выносить и родить здорового ребенка и не навредить себе, организм должен полностью сформироваться. А это происходит не раньше 18 лет. До этого момента отмечается незрелость не только психоэмоциональная, но и неготовность половых путей. Девочка должна достигнуть своего роста, иметь достаточную костную и мышечную массу для того, чтобы на свет появился здоровый малыш.

– Но на деле мы видим много случаев, когда подростки становятся мамами. Чем это чревато для девочки и ее ребенка? Какие последствия могут быть?

– Не будем учитывать социальную составляющую, потому что подросток не способен адекватно заботиться о ребенке. Давайте рассмотрим в части здоровья. У подростков беременность чаще осложняется, чем у женщин, достигших репродуктивного возраста. В частности, возникает гестоз – это вид осложнений беременности, который приводит к тяжелым нарушениям работы жизненно важных органов женщины. Он встречается у 86% несовершеннолетних беременных. Также в подростковом возрасте велик риск угрозы прерывания беременности, причем на поздних сроках, начиная со второго триместра.

Что касается самих родов. У девочек-подростков чаще развивается аномалия родовой деятельности, кровотечения в раннем и послеродовом периоде, травмы родовых путей. Кроме того, послеродовой период осложняется гнойно-септическими инфекциями. Причина всего этого: незрелость нервной системы, неполное дородовое наблюдение, потому что эти девочки, как правило, позже становятся на учет, а также неблагоприятное влияние социальной среды, ведь непринятие этого факта у родителей, отца ребенка – все это негативно сказывается на беременности девочки.

– Безусловно, беременность в подобных случаях незапланированная. Как взрослым трезво оценивать ситуацию и не нанести еще больший вред близкому человеку?

– Девочки до 18 лет не имеют права самостоятельно решать судьбу беременности, то есть вынашивать или прерывать беременность. Это совместное решение с родителями или законными представителями. Для нас важна беседа как с девочкой-подростком, так и с ее законными представителями о том, к чему может привести прерывание первой беременности. Здесь получается: опасно вынашивать, рожать и прерывать первую беременность. После прерывания беременности может быть воспалительный процесс, который отразится на проходимости маточных труб. Это трубно-перитонеальный фактор, который является причиной бесплодия у каждой третьей женщины. Также может нарушиться менструальный цикл: организм девочки настроился на вынашивание плода и вырабатывает те гормоны, которые сохраняют беременность, а когда ее резко прерывают, организм оказывается в растерянности, каким образом ему дальше регулировать цикл. Завести вновь правильную выработку гормонов и отрегулировать менструальный цикл после прерывания беременности у девочек бывает очень сложно.

– Ведется ли статистика по беременности и родам девочек? Насколько возможно отражать реальную картину?

– У нас, безусловно, есть достоверная статистика о родах. В 2023 году до 14 лет в Казахстане принято 11 родов, а с 15 до 17 лет – 1508 родов. Самый юный возраст роженицы – 12 лет. Чаще всего беременеют и рожают в Туркестанской области. Что касается количества абортов у несовершеннолетних девочек, их сложнее отследить. Потому что, к сожалению, не все частные клиники передают сведения о медикаментозных прерываниях беременности у несовершеннолетних. Хотя это проводится по решению врачебной комиссии.

В этом году к текущему моменту у нас идет снижение числа абортов и родов по сравнению с предыдущим годом. Количество родов от 15 до 17 лет у девочек снизилось на 4%, абортов у девочек до 14 лет сократилось на 17%, до 18 лет – на 8%. А в остальном ситуация оставляет желать лучшего.

– В каком состоянии приходят к вам на прием беременные девочки?

– Прежде всего – это шок для девочки и ее семьи. Пациентка растеряна, она не находит поддержку у родственников. Очень сложные бывают решения как вынашивать беременность, так и прерывать. Если изначально иметь хороший контакт со своим ребенком и говорить в открытую об этих процессах – беды можно избежать. Ведь это прежде всего прямая ответственность родителей за здоровье своих детей.

Природа выдумала нас такими, и изумительно, как устроен человеческий организм. Не нужно стесняться разговаривать обо всех аспектах. Тем более интимные отношения занимают большой пласт нашей жизни.

– Почему в большинстве случаев родители избегают таких бесед?

– Для решения проблемы необходимо содействие родителей в информированности детей. Нужно заходить в школы, проводить беседы с девочками о том, как их организм взрослеет, какие изменения происходят с наступлением менструации. Многие школьницы не имеют возможности получить нужную информацию о том, как вырабатываются гормоны, о том, что менструация – это абсолютно нормальный физиологический процесс. Большинство даже пугаются своей первой менструации, стесняются спросить у других, думают, что с ними происходит что-то плохое. С более старшими школьницами нужно проводить беседы о том, как наступает беременность.

Существует негативное отношение родителей, которые считают, что такими беседами мы подталкиваем подростков к раннему началу половой жизни. Но одно дело, когда они узнают про все в соцсети, и совсем другое – живая беседа, поддержка и правильные ответы на волнующие подростков вопросы.

Второй момент – это средства контрацепции. Если подростки уже живут половой жизнью, необходимо обеспечить эту социально не защищенную группу населения детскими контрацептивами. Они предполагают собой не только надежность от нежелательной беременности, но и защиту от инфекций, которые передаются половым путем. Эту же работу необходимо проводить с мальчиками.

Только таким путем мы обеспечим детям безопасное и счастливое детство. Материнство – это то, к чему нужно стремиться и готовиться, а ребенок должен быть всегда желанным и дарить радость окружающим его людям.