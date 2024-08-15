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Полезные привычки, помогающие дожить до 100 лет, вычислили ученые

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 01:53 Фото: pixabay
Ученые проанализировали 34 исследования, касающихся долгожителей, и выявили общие привычки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Conversation, количество людей, доживших до 100 лет, выросло со 151 тыс. в 2000 году до 573 тыс. в 2021 году. Большинство долгожителей питались сбалансированно и разнообразно. В среднем они получали от 57% до 65% калорий из углеводов, от 12 до 32% из белка и от 27% до 31% из жира. В их рационе были цельнозерновые продукты, фрукты и овощ, а также богатые белками продукты (птица, рыба и бобовые). Потребление красного мяса и соли было минимальным. Более высокое потребление соли почти в четыре раза повышало риск плохого здоровья.

Отмечается, что у долгожителей хронические заболевания развивались намного позже, чем у людей в среднем. Однако более половины из них страдали от гипертонии, деменции или когнитивных нарушений. Они принимали 4,6 препаратов, на два препарата меньше, чем пожилые люди в среднем.

Также сообщается, что прием пяти и более лекарств связан с повышенным риском побочных эффектов, включая падения, когнитивные нарушения и госпитализации. Хотя пациенты не могут контролировать тип или количество необходимых им лекарств, важно, чтобы они получали их только в случае реальной необходимости.

Согласно данным издания, 68% доживших до 100 лет были довольны качеством своего сна и спали семь-восемь часов ночью. Хороший сон поддерживает иммунную систему и сердце, а также связан с меньшим стрессом и рисками ожирения, гипертонии и диабета.

Кроме того, ученые выявили, что более 75% долгожителей были из сельской местности. Исследования связывают жизнь вблизи зеленых зон с меньшим риском депрессии, гипертонии, диабета второго типа и сердечных заболеваний.

Портал уточняет, что большинство долгожителей не курят и не употребляют алкоголь, остаются физически и социально активными. Но ученые не считают, что эти правила выступают гарантом, что человек доживет до 100 лет, так как ряд долгожителей имеют вредные привычки. Однако вклад образа жизни в долголетие составляет более 60%.

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