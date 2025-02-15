В Сети обсуждают сайт, прогнозирующий точную дату смерти человека

В Сети обсуждают веб-сайт, использующий искусственный интеллект для прогнозирования даты смерти пользователей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, бесплатный ресурс под названием "Часы смерти" анализирует введенные данные о возрасте, весе, образе жизни и привычках, таких как употребление алкоголя, курение, питание и физическая активность, чтобы, по утверждению разработчиков, "точно" определить предполагаемую продолжительность жизни.

Отмечается, что пользователям предлагается выбрать предполагаемую причину смерти и сравнить свою ожидаемую продолжительность жизни с аналогичными показателями для людей того же пола и индекса массы тела. Сервис выдает точный возраст, до которого, как утверждается, доживет пользователь, и запускает обратный отсчет времени до этого момента.

Между тем, уточняет издание, сайт не учитывает такие важные факторы, как семейная история болезней, текущее состояние здоровья или психологическое состояние человека, которые могут оказывать значительное влияние на продолжительность жизни.

Помимо предсказания даты смерти, "Часы смерти" предлагают пользователям создать виртуальную надгробную плиту с предполагаемой датой их кончины.

Иностранные СМИ провели эксперимент, в ходе которого меняли информацию о своем образе жизни. В итоге журналисты получали различные прогнозы, в том числе разные причины смерти.

Согласно данным издания, принцип работы искусственного интеллекта, лежащего в основе "Часов смерти", остается неясным. Несмотря на потенциально пугающий функционал, сайт предлагает советы по увеличению продолжительности жизни, рекомендуя регулярные физические упражнения, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя. Также подчеркивается важность поддержания социальных связей для здоровья мозга.

Резюмируя, журналисты пишут, что пока невозможно сказать, насколько точны прогнозы "Часов смерти", и остается лишь ждать наступления указанных дат, чтобы проверить правдивость алгоритма.

Ранее сообщалось, что в YouTube появился встроенный ИИ-сервис.