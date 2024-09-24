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Геологи обнаружили общий источник лавы для всех точек Земли

Ученые выявили происхождение лавы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 07:32 Фото: pixabay
Команда геологов из Университета Британской Колумбии (Канада) предложила переосмыслить наше понимание происхождения вулканических лав, извергающихся в таких горячих точках Земли, как Гавайи, Исландия и Самоа.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience, указали на то, что мантия Земли более однородна, чем предполагалось, а лавы приобретают свой уникальный химический "отпечаток" по пути к поверхности.

Исследователи пришли к выводу, что все лавы, вероятно, происходят из единого резервуара в мантии планеты.

Мантия Земли — это слой твердых горных пород, который составляет примерно 84% от объема планеты и расположен между железным ядром и земной корой. Несмотря на высокие температуры, мантия остается в основном твердой из-за высокого давления. Лавой называют магму, которая выделяется из мантии, проникая сквозь кору и извергаясь на поверхность.

Открытие предлагает более простую модель эволюции мантии Земли, в которой единый истощенный и дегазированный резервуар мантии обогатился несовместимыми элементами во время архейского эона (приблизительно 2,5-4 млрд лет назад) и с тех пор оставался относительно неизменным.

Ранее сообщалось, что Индия в марте 2028 года планирует запустить миссию Venus Orbiter Mission к Венере. Автоматическая межпланетная станция обойдется стране в 149 миллионов.

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