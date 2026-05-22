Геологи нашли главный "источник богатства" Земли

Геологи расшифровали код, которому 2 миллиарда лет. Скрытый глубоко в недрах Земли, он переписывает все наши представления о поиске редкоземельных металлов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, поиск редкоземельных элементов никогда не был простой задачей. 17 видов металлов необходимы для строительства электромобилей, ветряных турбин, смартфонов и систем обороны.

Они не являются особенно редкими в земной коре, но проблема всегда заключалась в обнаружении их в концентрациях, достаточных для экономически целесообразной добычи.

Известные месторождения разбросаны по континентам без какой-либо очевидной закономерности.

Исследование, опубликованное в апреле 2026 года в журнале Science Advances профессором Карлом Спэндлером и его коллегами из Университета Аделаиды, показывает, что древние зоны субдукции (протяженные тектонические границы, где одна литосферная плита погружается под другую и уходит в мантию Земли) являются доминирующим фактором, определяющим места образования месторождений редкоземельных элементов.

В этих регионах, где одна тектоническая плита когда-то двигалась под другой, высвобождаются жидкости и минералы в вышележащие мантийные породы.

В регионах мантии, подвергшихся субдукции и обогащению, сейчас залегает около 67% карбонатитов – типа магматических пород, известных содержанием редкоземельных элементов, – и 72% месторождений редкоземельных руд, образовавшихся за последние 1,8 миллиарда лет.

Для еще более древних отложений этот показатель возрастает до 92%. Эти обогащенные мантийные области покрывают примерно 35% континентальной коры Земли, и в районах, где перекрывались несколько событий субдукции, как правило, наблюдается особенно высокая концентрация отложений.

Это открытие также объясняет, почему модели, построенные на основе мантийных плюмов (узкие, горячие потоки, поднимающиеся из недр Земли), с трудом могли объяснить полное распределение известных месторождений. Плюмы могут инициировать стадию плавления, но данные исследования указывают на то, что они не являются первоначальным источником химического обогащения.

Это обогащение восходит к гораздо более ранним столкновениям плит, событиям, предшествовавшим образованию месторождений на огромные геологические отрезки времени. Это показывает, что мантия Земли может хранить обогащенные зоны в течение невероятно длительных периодов времени, прежде чем возникнут подходящие условия для образования месторождений полезных ископаемых.

