Индия потратит 149 миллионов долларов на полет к Венере

Индия в марте 2028 года планирует запустить миссию Venus Orbiter Mission к Венере. Автоматическая межпланетная станция обойдется стране в 149 миллионов, сообщает Zakon.kz.

По информации издания SpaceNews, станция должна выйти на околовенерианскую орбиту для изучения атмосферы, геологии и эволюции Венеры. При этом стоимость самой установки составляет 99 миллионов.

В заявлении Кабинета министров Индии указано, что миссия вновь будет включать широкое сотрудничество с индийской промышленностью и академическими учреждениями, что позволит создать рабочие места и предоставить технологические преимущества различным секторам.

Напомним, об отправке станции к Венере в Индии заявляли еще несколько лет назад. Запуск планировали в 2024 году.

Ранее в Индии заявили, что планируют защитить Землю от астероида Апофис сближение с которым астрономы ожидают в 2029 году. Об этом рассказал глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхар Паникер Соманатх.