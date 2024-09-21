Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Индия потратит 149 миллионов долларов на полет к Венере

планета, Венера, космос, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 10:55 Фото: pixabay
Индия в марте 2028 года планирует запустить миссию Venus Orbiter Mission к Венере. Автоматическая межпланетная станция обойдется стране в 149 миллионов, сообщает Zakon.kz.

По информации издания SpaceNews, станция должна выйти на околовенерианскую орбиту для изучения атмосферы, геологии и эволюции Венеры. При этом стоимость самой установки составляет 99 миллионов.

В заявлении Кабинета министров Индии указано, что миссия вновь будет включать широкое сотрудничество с индийской промышленностью и академическими учреждениями, что позволит создать рабочие места и предоставить технологические преимущества различным секторам.

Напомним, об отправке станции к Венере в Индии заявляли еще несколько лет назад. Запуск планировали в 2024 году.

Ранее в Индии заявили, что планируют защитить Землю от астероида Апофис сближение с которым астрономы ожидают в 2029 году. Об этом рассказал глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхар Паникер Соманатх.

Читайте также

мозг, гениальность, IQ
Каким должен быть IQ, чтобы человека назвали гением
зрение, глаза
Илон Маск рассказал об особенностях нового зрительного импланта
часы, циферблат, время
Ученые создали часы, предсказывающие дату смерти человека
Андрей Дюсупов
Индия 2024 год Космонавты Астрономия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владислав Бакальчук высказал свою версию трагедии
Владислав Бакальчук о стрельбе: Мы прибыли в офис Wildberries с мировыми намерениями
прогноз погоды в Алматы
Жаркие выходные, дожди и дальнейшее похолодание: погода в Алматы на неделю
Умара Чичаева арестовали в Москве
Боец ММА арестован по делу о стрельбе в офисе Wildberries
волейболистка
Сабина Алтынбекова покоряет сердца жителей Турции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: