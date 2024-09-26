Японские ученые создали роботизированное лицо с живой кожей

Ученые из Японии создали роботизированное лицо, покрытое живой самовосстанавливающейся кожей, которая может улыбаться. Новая технология, по мнению исследователей, поможет создать биогибридных гуманоидных роботов, похожих на живые организмы, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, ученые под руководством профессора Сёдзи Такеучи из Лаборатории биогибридных систем Токийского университета прикрепили культивированную кожу к трехмерной модели лица с помощью анкеров перфорационного типа, которые имитируют естественную структуру связок кожи человека.

"Конечная цель этого проекта – создать роботов с полностью функциональной, реалистичной кожей, которые могут восстанавливать себя, чувствовать окружающую среду и выполнять задачи, максимально точно имитирующие поведение человека", – рассказал Такеучи.

Видеодемонстрация показывает, как круглый кусок живой культивированной кожи, закрепленный на трехмерной форме лица, растягивается от пустого выражения лица до улыбки.

Кроме того, команда также покрыла роботизированный палец кожей и смогла заставить его сгибаться и даже перебрасывать небольшие предметы плавными движениями.

Разработанные командой новые анкеры исключают возможность ухудшения внешнего вида робота из-за выступающих кожные анкеров, которые также могут повредить кожу во время движения.

Исследователи утверждают, что одним из ключевых преимуществ робота с живой кожей является ее способность к самовосстановлению, а не необходимость в ремонте каждый раз после царапины или повреждения.

Фото: 2024 Takeuchi et al

Помимо робототехники, совершенствование этой технологии создания кожи может также найти важное применение в таких областях, как тестирование лекарственных препаратов, пересадка кожи и заживление ран в медицине.

По мере развития технологий и внедрения в кожу других вспомогательных систем, таких как кровеносные сосуды, это может даже привести к появлению биогибридных роботов с кожей, которая сможет имитировать другие формы человеческого поведения.

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