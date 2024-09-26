Японские ученые создали роботизированное лицо с живой кожей
По информации ABC News, ученые под руководством профессора Сёдзи Такеучи из Лаборатории биогибридных систем Токийского университета прикрепили культивированную кожу к трехмерной модели лица с помощью анкеров перфорационного типа, которые имитируют естественную структуру связок кожи человека.
"Конечная цель этого проекта – создать роботов с полностью функциональной, реалистичной кожей, которые могут восстанавливать себя, чувствовать окружающую среду и выполнять задачи, максимально точно имитирующие поведение человека", – рассказал Такеучи.
Видеодемонстрация показывает, как круглый кусок живой культивированной кожи, закрепленный на трехмерной форме лица, растягивается от пустого выражения лица до улыбки.
Кроме того, команда также покрыла роботизированный палец кожей и смогла заставить его сгибаться и даже перебрасывать небольшие предметы плавными движениями.
Разработанные командой новые анкеры исключают возможность ухудшения внешнего вида робота из-за выступающих кожные анкеров, которые также могут повредить кожу во время движения.
Исследователи утверждают, что одним из ключевых преимуществ робота с живой кожей является ее способность к самовосстановлению, а не необходимость в ремонте каждый раз после царапины или повреждения.
Фото: 2024 Takeuchi et al
Помимо робототехники, совершенствование этой технологии создания кожи может также найти важное применение в таких областях, как тестирование лекарственных препаратов, пересадка кожи и заживление ран в медицине.
По мере развития технологий и внедрения в кожу других вспомогательных систем, таких как кровеносные сосуды, это может даже привести к появлению биогибридных роботов с кожей, которая сможет имитировать другие формы человеческого поведения.
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