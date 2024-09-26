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Новое исследование Марса подтвердило его потенциал к возобновлению вулканизма

Исследование Марса, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 08:57 Фото: pixabay
Исследовательская группа из Делфтского технического университета в Нидерландах обнаружила на Марсе огромный плюм магмы, который поднимается под вулканическим регионом Тарсис и простирается более чем на 1600 км, сообщает Zakon.kz.

Новое открытие свидетельствует о том, что в будущем самый высокий вулкан Красной планеты – гора Олимп – может проснуться.

Гора Олимп достигает в высоту 21,9 км, а ее кальдера виднеется в верхних слоях атмосферы Марса. Вместе с ней в регионе Тарсис расположены еще три крупных потухших вулкана: Аскрийская гора, гора Арсия и гора Павонис.

Все эти вулканы бездействовали миллионы лет, однако в будущем ситуация может измениться.

Исследователи отметили, что если плюм магмы действительно поднимается, то с геологической точки зрения Марс может оказаться не такой уж "мертвой" планетой, как считалось ранее.

Ранее сообщалось, что на Земле прошла магнитная буря.

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