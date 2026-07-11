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Наука и технологии

Генетики обеспокоены: глаза людей начали массово менять форму

Строение глаз, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 08:31 Фото: Wills Eye Institute
Многие люди страдают от близорукости. Во всем мире почти каждый третий человек имеет миопию, или близорукость. Это делает ее одним из самых распространенных заболеваний глаз, и показатели заболеваемости растут, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science Focus, по оценкам ученым, к 2050 году половина населения мира – около 4,8 миллиарда человек – будет страдать близорукостью.

Некоторые эксперты даже зашли так далеко, что назвали это "глобальной эпидемией".

"Я не думаю, что это необоснованно, – считает доктор Софи Ковердейл из Университета Брэдфорда, – особенно если посмотреть на прогнозы".

Дело не только в необходимости посещения окулиста. Близорукость – это серьезная проблема общественного здравоохранения, которая ежегодно обходится мировой экономике в сотни миллиардов долларов. Близорукость повышает риск развития серьезных осложнений глаз, включая отслоение сетчатки, дегенерацию макулы и глаукому.

Это особенно актуально для людей с тяжелой формой этого заболевания, известной как высокая миопия, при которой острота зрения составляет минус шесть или более. В настоящее время высокой миопией страдают около 500 миллионов человек, но прогнозируется, что эта цифра удвоится в течение следующих 25 лет.

Исследователи начинают понимать причины близорукости и изменения, происходящие в глазу. Появляются стратегии, помогающие предотвратить это состояние, а также методы лечения, способные замедлить его прогрессирование.

Как правило, близорукость возникает, когда свет, попадающий в глаз, фокусируется перед сетчаткой – светочувствительным слоем клеток в задней части глаза, а не непосредственно на ней. Из-за этого удаленные объекты кажутся размытыми.

Однако в большинстве случаев проблема заключается не в хрусталике в передней части глаза, а в форме самого глазного яблока.

Близорукость является фактором риска развития глаукомы, одной из основных причин необратимой слепоты. Большинство новорожденных рождаются с легкой дальнозоркостью (свет фокусируется за сетчаткой). По мере роста ребенка и увеличения размера глаза это обычно корректируется само собой. Свет фокусируется на сетчатке, и рост глаза прекращается – это замкнутый цикл обратной связи, известный как эмметропизация.

Однако иногда глаз продолжает расти и становится длиннее, чем должен. Именно это удлинение вызывает размытое зрение и повышает риск развития некоторых заболеваний.

В исследовании, проведенном среди 147 студентов, у пятой части наблюдалось увеличение длины глазных яблок за полтора года наблюдения. Другие исследования показали аналогичные результаты.

Согласно теории естественного отбора, признаки (и лежащие в их основе гены) с большей вероятностью станут более распространенными, если они помогают организму выживать и производить больше потомства. Близорукость также является фактором риска развития макулярной дегенерации, которая может привести к потере зрения.

Ранее ученые изучили зубы древних майя и пришли к поразительному выводу.

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Аксинья Титова
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