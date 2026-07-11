Генетики обеспокоены: глаза людей начали массово менять форму

Многие люди страдают от близорукости. Во всем мире почти каждый третий человек имеет миопию, или близорукость. Это делает ее одним из самых распространенных заболеваний глаз, и показатели заболеваемости растут, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science Focus, по оценкам ученым, к 2050 году половина населения мира – около 4,8 миллиарда человек – будет страдать близорукостью.

Некоторые эксперты даже зашли так далеко, что назвали это "глобальной эпидемией".

"Я не думаю, что это необоснованно, – считает доктор Софи Ковердейл из Университета Брэдфорда, – особенно если посмотреть на прогнозы".

Дело не только в необходимости посещения окулиста. Близорукость – это серьезная проблема общественного здравоохранения, которая ежегодно обходится мировой экономике в сотни миллиардов долларов. Близорукость повышает риск развития серьезных осложнений глаз, включая отслоение сетчатки, дегенерацию макулы и глаукому.

Это особенно актуально для людей с тяжелой формой этого заболевания, известной как высокая миопия, при которой острота зрения составляет минус шесть или более. В настоящее время высокой миопией страдают около 500 миллионов человек, но прогнозируется, что эта цифра удвоится в течение следующих 25 лет.

Исследователи начинают понимать причины близорукости и изменения, происходящие в глазу. Появляются стратегии, помогающие предотвратить это состояние, а также методы лечения, способные замедлить его прогрессирование.

Как правило, близорукость возникает, когда свет, попадающий в глаз, фокусируется перед сетчаткой – светочувствительным слоем клеток в задней части глаза, а не непосредственно на ней. Из-за этого удаленные объекты кажутся размытыми.

Однако в большинстве случаев проблема заключается не в хрусталике в передней части глаза, а в форме самого глазного яблока.

Близорукость является фактором риска развития глаукомы, одной из основных причин необратимой слепоты. Большинство новорожденных рождаются с легкой дальнозоркостью (свет фокусируется за сетчаткой). По мере роста ребенка и увеличения размера глаза это обычно корректируется само собой. Свет фокусируется на сетчатке, и рост глаза прекращается – это замкнутый цикл обратной связи, известный как эмметропизация.

Однако иногда глаз продолжает расти и становится длиннее, чем должен. Именно это удлинение вызывает размытое зрение и повышает риск развития некоторых заболеваний.

В исследовании, проведенном среди 147 студентов, у пятой части наблюдалось увеличение длины глазных яблок за полтора года наблюдения. Другие исследования показали аналогичные результаты.

Согласно теории естественного отбора, признаки (и лежащие в их основе гены) с большей вероятностью станут более распространенными, если они помогают организму выживать и производить больше потомства. Близорукость также является фактором риска развития макулярной дегенерации, которая может привести к потере зрения.

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