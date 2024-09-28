Ученые рассказали о возможном будущем Земли через 5 млрд лет

Международная группа астрономов из Китая и США нашла новую экзопланету, похожую на Землю через миллиарды лет, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy.

"Небесное тело под названием KMT-2020-BLG-0414 расположено в 4 тыс. световых годах от Земли и представляет собой скалистый мир, вращающийся вокруг белого карлика – погасшей звезды. Ожидается, что наше Солнце превратится в белого карлика через 5 млрд лет", – говорят ученые.

До этого момента Солнце пройдет через фазу красного гиганта, расширившись и поглотив Меркурий, Венеру и, возможно, Землю и Марс. Если наш мир уцелеет в этот период, он станет похож на KMT-2020-BLG-0414.

Наблюдения показали, что KMT-2020-BLG-0414 находится от своего белого карлика на расстоянии от одной до двух дистанций между Землей и Солнцем. В системе также есть коричневый карлик – звезда, которая не смогла вспыхнуть, – примерно в 17 раз массивнее Юпитера.

Ученые отметили, что жизнь на Земле, скорее всего, исчезнет задолго до превращения Солнца в белый карлик. Примерно через один-два миллиарда лет земные океаны высохнут из-за ускоряющегося парникового эффекта. Исследователи считают, что к этому моменту человечество переберется на другие миры.

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