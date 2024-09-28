Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ученые рассказали о возможном будущем Земли через 5 млрд лет

Земля, планета, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 16:10 Фото: pixabay
Международная группа астрономов из Китая и США нашла новую экзопланету, похожую на Землю через миллиарды лет, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy.

"Небесное тело под названием KMT-2020-BLG-0414 расположено в 4 тыс. световых годах от Земли и представляет собой скалистый мир, вращающийся вокруг белого карлика – погасшей звезды. Ожидается, что наше Солнце превратится в белого карлика через 5 млрд лет", – говорят ученые.

До этого момента Солнце пройдет через фазу красного гиганта, расширившись и поглотив Меркурий, Венеру и, возможно, Землю и Марс. Если наш мир уцелеет в этот период, он станет похож на KMT-2020-BLG-0414.

Наблюдения показали, что KMT-2020-BLG-0414 находится от своего белого карлика на расстоянии от одной до двух дистанций между Землей и Солнцем. В системе также есть коричневый карлик – звезда, которая не смогла вспыхнуть, – примерно в 17 раз массивнее Юпитера.

Ученые отметили, что жизнь на Земле, скорее всего, исчезнет задолго до превращения Солнца в белый карлик. Примерно через один-два миллиарда лет земные океаны высохнут из-за ускоряющегося парникового эффекта. Исследователи считают, что к этому моменту человечество переберется на другие миры.

Ранее Илон Маск заявил о том, что готов спасти человечество от неминуемой гибели, но есть одно условие. 

Читайте также

галактика, телескоп, космос
Телескоп Уэбба открыл необычную галактику
Исследование зрения
Один из трех детей в мире близоруки – исследования
Исследование Марса
Новое исследование Марса подтвердило его потенциал к возобновлению вулканизма
Андрей Дюсупов
2024 год Астрономия Наука Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
Похудела на 50 кг за восемь месяцев, секреты похудения
Секреты похудения раскрыла женщина, сбросившая 50 кг за восемь месяцев
Ани Лорак снова выходит замуж
Ани Лорак снова выходит замуж
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: