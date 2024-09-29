Чего еще ждать от вспышек на Солнце, рассказали ученые

Пока Солнце переживает середину своего очередного цикла, выходя на пик активности, земляне любуются полярными сияниями, но многие испытывают проблемы со здоровьем и тревожность из-за магнитных бурь. Ученые успокаивают, но предрекают неприятные сюрпризы от звезды, сообщает Zakon.kz.

О причудах поведения Солнца в интервью aif.ru рассказал завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По его словам, информация о том, что недавно на звезде был странный взрыв, не совсем соответствует действительности.

"Взрывы или вспышки происходят на Солнце постоянно, то есть это обычные, хотя и исключительно мощные явления. Их источник – солнечные пятна. Плазма во время такого взрыва нагревается до десятков миллионов градусов и часто выбрасывается в космос – в пространство вылетают миллиарды тонн раскалённого вещества. Так как плазма летит во всех направлениях, то может добраться и до Земли, воздействуя на ее магнитное поле и вызывая магнитные бури", – пояснил ученый.

При этом, по его словам, бывают странности. Например, обычно чем крупнее пятно, тем мощнее вспышка. Это используется в том числе для прогноза.

"Если мы видим много крупных областей, значит, стоит ожидать сильных вспышек. Но в последнее время все чаще происходит наоборот. Так, 14 сентября 2024 года на Солнце был очень мощный взрыв, который классифицирован как X4.5. С 2017-го было лишь четыре более крупных события. Но область, где этот взрыв произошел, имела совсем небольшие размеры. Даже непонятно, как там накопилось столько энергии", – говорит Богачев.

Месяц назад, наоборот, на Солнце наблюдались гигантские пятна, но при этом ни одной мощной вспышки не было. Поэтому, по словам ученого, сюрпризов от звезды будет еще много.

"В истории было несколько очень необычных циклов Солнца, которые выбивались из общего ряда. Текущий – не единственный, но он действительно один из самых странных. Многое не укладывается в прогнозы. Загадкой для науки остается механизм солнечных вспышек и выбросов массы. Хотя мы многое знаем, но все еще не можем предсказать, когда и где произойдет очередная вспышка и насколько сильной будет. Правда, примерно 75% магнитных бурь предсказываются", – говорит эксперт.

Он добавил, что сильнейшая в истории магнитная буря произошла в 1859 году. Она известна как "событие Кэррингтона". Тогда человечество отделалось сбоями в работе телеграфа.

"Событие Кэррингтона" никак не было измерено, поэтому судить о его реальной силе трудно. Но оно точно не являлось самой мощной магнитной бурей в истории. Исследования ледяных кернов из Антарктики, а также колец деревьев показывают, что в 774 году произошел такой сильный геомагнитный шторм, что оставил следы по всей планете. Еще более мощная буря была 6 тыс. лет назад. В ХХ веке сильнейшая буря случилась, судя по всему, в 1921 году. С тех пор уже более века ничего подобного не происходило, но, конечно, может произойти в любой момент", – размышляет ученый.

Богачев подчеркивает, что солнечная вспышка, даже гигантская, не может уничтожить биосферу. То, что жизнь еще существует, тому доказательство.

"Но приятного мало. Помимо резкого усиления радиации опасны климатические изменения – мощное солнечное событие может уничтожить парниковые газы и нарушить температурный баланс. Ну и, конечно, непонятно, сможет ли это выдержать техносфера, особенно спутники. Ни одна супервспышка в современную космическую эру не происходила. Поэтому тут много сценариев – от "как-нибудь обойдется" до катаклизмов планетарного масштаба", – заключает он.

Ученый поясняет, что современный прогноз на вспышки и бури дается примерно за два дня. Это тот срок, за который мы узнаем о супервспышке. По его словам, глобально в этой ситуации сделать почти ничего невозможно, так что стоит воспринимать такие угрозы философски.

Ранее сообщалось, что на 14 сентября 2024 года на Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку за последние годы.