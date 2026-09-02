Солнце активизировалось: ученые зафиксировали рост мощных вспышек

Ученые отмечают, что летом 2026 года Солнце произвело на треть больше мощных вспышек, чем годом ранее. Однако специалисты ожидали спад активности текущего цикла, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии, с 1 июня по 31 августа приборы зафиксировали более 80 сильных события класса M.

"Вопреки прогнозам, основанным на ожиданиях спада солнечного цикла, летом 2026 года произошло на 30% больше сильных вспышек, чем год назад. Всего с 1 июня по 31 августа на звезде было зарегистрировано 82 сильных вспышки уровня M и выше, в том числе три вспышки высшего балла X", – рассказали исследователи.

За тот же период в 2025 году сильных вспышек было 62. Меньшим было и число X-вспышек: 2 против 3. Геомагнитная активность, несмотря на широко распространенное мнение, что она строго коррелирует с количеством вспышек на Солнце, показала противоположную тенденцию.

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"Число дней с магнитными бурями летом 2026-го уменьшилось в 2 раза: 9 против 18 годом ранее. Самой сильной бурей текущего лета стала буря уровня Kp=7.3 от 4 июля (высшим баллом является Kp = 9.0). Год назад самая сильная буря от 1 июня 2025 года достигла уровня Kp=8.0. В осень Солнце вступает пока в довольно спокойном состоянии, почти с полным отсутствием вспышек". Лаборатория солнечной астрономии

Насколько этого спокойствия хватит на все три осенних месяца, пока ученые затрудняются сказать. Любопытно, что в 2025-м самые сильные вспышки года произошли именно осенью – 11 и 14 ноября.

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