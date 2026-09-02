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События

Солнце активизировалось: ученые зафиксировали рост мощных вспышек

геомагнитные бури, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 22:57 Фото: pixabay
Ученые отмечают, что летом 2026 года Солнце произвело на треть больше мощных вспышек, чем годом ранее. Однако специалисты ожидали спад активности текущего цикла, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии, с 1 июня по 31 августа приборы зафиксировали более 80 сильных события класса M.

"Вопреки прогнозам, основанным на ожиданиях спада солнечного цикла, летом 2026 года произошло на 30% больше сильных вспышек, чем год назад. Всего с 1 июня по 31 августа на звезде было зарегистрировано 82 сильных вспышки уровня M и выше, в том числе три вспышки высшего балла X", – рассказали исследователи.

За тот же период в 2025 году сильных вспышек было 62. Меньшим было и число X-вспышек: 2 против 3. Геомагнитная активность, несмотря на широко распространенное мнение, что она строго коррелирует с количеством вспышек на Солнце, показала противоположную тенденцию.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 22:57
Мощнейшая вспышка на Солнце: какие последствия ждать казахстанцам от магнитной бури

"Число дней с магнитными бурями летом 2026-го уменьшилось в 2 раза: 9 против 18 годом ранее. Самой сильной бурей текущего лета стала буря уровня Kp=7.3 от 4 июля (высшим баллом является Kp = 9.0). Год назад самая сильная буря от 1 июня 2025 года достигла уровня Kp=8.0. В осень Солнце вступает пока в довольно спокойном состоянии, почти с полным отсутствием вспышек". Лаборатория солнечной астрономии

Насколько этого спокойствия хватит на все три осенних месяца, пока ученые затрудняются сказать. Любопытно, что в 2025-м самые сильные вспышки года произошли именно осенью – 11 и 14 ноября.

Ранее эксперты разъяснили, что такое магнитные бури, почему они возникают и как влияют на человека.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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