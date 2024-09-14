Мощнейшую вспышку за последние годы зафиксировали на Солнце
Фото: pixabay
На Солнце 14 сентября зафиксировали одну из самых мощных вспышек с 2017 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Изначально ее классифицировали как X5.3, но позже уточнили, что сила вспышки составила X4.5. По словам ученых, вспышка такого масштаба в этой области стала неожиданностью, поскольку она имеет небольшие размеры.
Центр вспышки расположен на краю солнечного диска, смещен на 60 градусов от линии Солнце – Земля. Это создает небольшую вероятность того, что Земля может испытать касательный удар.
Ранее сообщалось, что магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3.
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