Мощнейшую вспышку за последние годы зафиксировали на Солнце

На Солнце 14 сентября зафиксировали одну из самых мощных вспышек с 2017 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.



Изначально ее классифицировали как X5.3, но позже уточнили, что сила вспышки составила X4.5. По словам ученых, вспышка такого масштаба в этой области стала неожиданностью, поскольку она имеет небольшие размеры.

Центр вспышки расположен на краю солнечного диска, смещен на 60 градусов от линии Солнце – Земля. Это создает небольшую вероятность того, что Земля может испытать касательный удар.

Ранее сообщалось, что магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3.

