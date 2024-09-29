В Западной Сибири нашли следы цезия в чердачной пыли

Новосибирские ученые, используя возможность определять уровень техногенных и антропогенных загрязнений по составу чердачной пыли, обнаружили в ней следы цезия, сообщает Zakon.kz.

Они выяснили, что последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне оставляли свои следы на юге Западной Сибири в течение нескольких десятков лет после их завершения, пишет ТАСС. Итоги исследования опубликовали в официальном издании СО РАН "Наука в Сибири".

"Изучение радиоактивных элементов позволило ученым четко выделить временной интервал, связанный с ядерными испытаниями. Им удалось показать, что цезий-137 выпадал не только непосредственно в период ядерных испытаний, но и в течение 20-30 лет после их окончания. Это связано с тем, что в воздух поднимались верхние горизонты почв, которые в свое время были загрязнены цезием-137, и происходило его вторичное перераспределение", – говорится в сообщении.

Исследование проводили сотрудники лаборатории геохимии радиоактивных элементов и экогеохимии ИГМ СО РАН. Они решили изучить, какой вклад в формирование геохимического состава чердачной пыли юга Западной Сибири вносят различные факторы: почвенный покров, пожары, техногенная деятельность. Кроме того, ученых интересовало, как на атмосферных выпадениях этой территории отразились 468 взрывов, произведенных во время испытания ядерных устройств на Семипалатинском полигоне в 1951-1963 годах.

"Всего получилось взять 48 проб в 44 точках отбора на юге Западной Сибири. Их отбирали таким образом, чтобы охватить три периода. Первая содержала пыль "доатомного" периода из домов, которые были уже построены в 1914-1940-х годах. Вторая отнесена к "атомным" годам (1945-1962), когда происходило бурное развитие промышленности юга Сибири и Восточного Казахстана, освоение целинных земель и проводились ядерные испытания на Семипалатинском полигоне. Третья группа характеризовала период с 1970 по 1980 год, а четвертая – время после 1980 года. Семипалатинский полигон был закрыт в 1991 году", – говорится в исследовании.

Собранный материал изучали в Аналитическом центре многоэлементных и изотопных исследований СО РАН с помощью атомной абсорбции и нейтронно-активационного анализа. Содержание цезия-137 выявили методом полупроводниковой гамма-спектрометрии.

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