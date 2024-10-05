Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Из-за генетической мутации лангуры научились пить соленую воду – исследование

Из-за генетической мутации лангуры научились пить соленую воду, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 03:59 Фото: Wikimedia Commons
Генетики проанализировали ДНК четырех златоглавых лангуров, обитающих на вьетнамском острове Катба. Они выяснили, что в популяции этих исчезающих приматов накоплено много вредных мутаций и адаптаций, сообщает Zakon.kz.

Ученые обнаружили, что генетические адаптации, которые возникли у этих лангуров, позволяют потреблять много кальция и, вероятно, пить соленую воду. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Златоглавые лангуры (Trachypithecus poliocephalus) – небольшие обезьяны, которые представляют собой одних из самых редких приматов в мире и находятся на грани исчезновения – из-за охоты и сокращения среды обитания, а также из-за туризма и инбридинга.

Так, в начале 2000-х годов зоологи оценивали их численность в дикой природе всего в четыре десятка особей, однако к концу прошлого года популяция златоглавых лангуров немного выросла – примерно до 74-79 штук.

Одним из важных показателей здоровья популяции выступает уровень генетического разнообразия, поскольку от него зависит эволюционная пластичность вида и способность приспособиться к изменениям среды.

Ранее ученые провели исследование, согласно которому устрицы почти исчезли в Европе из-за рыбного промысла.

Читайте также

Луна, космос, спутник Земли
COVID-19 повлиял на температуру поверхности Луны
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Камеры смартфонов в 2024 году поставили рекорд
Миф о коллагене развеяли ученые Британии
Популярный миф о коллагене развеяли в Британии
Аксинья Титова
2024 год Ученые Вода Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жара до +30°С вернется в Казахстан
Жара до +30°С вернется в Казахстан
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно
Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: