Из-за генетической мутации лангуры научились пить соленую воду – исследование

Генетики проанализировали ДНК четырех златоглавых лангуров, обитающих на вьетнамском острове Катба. Они выяснили, что в популяции этих исчезающих приматов накоплено много вредных мутаций и адаптаций, сообщает Zakon.kz.

Ученые обнаружили, что генетические адаптации, которые возникли у этих лангуров, позволяют потреблять много кальция и, вероятно, пить соленую воду. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Златоглавые лангуры (Trachypithecus poliocephalus) – небольшие обезьяны, которые представляют собой одних из самых редких приматов в мире и находятся на грани исчезновения – из-за охоты и сокращения среды обитания, а также из-за туризма и инбридинга.

Так, в начале 2000-х годов зоологи оценивали их численность в дикой природе всего в четыре десятка особей, однако к концу прошлого года популяция златоглавых лангуров немного выросла – примерно до 74-79 штук.

Одним из важных показателей здоровья популяции выступает уровень генетического разнообразия, поскольку от него зависит эволюционная пластичность вида и способность приспособиться к изменениям среды.

Ранее ученые провели исследование, согласно которому устрицы почти исчезли в Европе из-за рыбного промысла.

