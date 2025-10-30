Магнитная буря началась на Земле

Во второй половине дня 30 октября на Земле началась магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Ожидаемые 28-29 октября возмущения геомагнитного поля, связанные с потоком быстрого солнечного ветра из корональной дыры, оказались менее прогнозируемых и не достигли уровня магнитной бури. И только сегодня магнитосфера Земли раскачалась до уровня слабой магнитной бури G1", – написал он в Telegram.

По его словам, усиления магнитной бури не ожидается, в ближайшие часы она прекратится. Возмущения геомагнитного поля начнут стихать к ночи.

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сегодня отметили, что впервые в этом году зарегистрировано нулевое значение индекса вспышечной активности на Солнце.