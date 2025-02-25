Эксперимент подсказал лучший способ спасения Земли от астероида

Тестовая бомбардировка DART позволила собрать важнейшую информацию о возможных последствиях удара по опасному для Земли небесному телу. Ученые выяснили, как лучше всего увести летящий к нашей планете массивный астероид, сообщает Zakon.kz.

Эксперимент DART (Double Asteroid Redirection Test – "Тест по изменению траектории двойного астероида") – успешно состоялся 26 сентября 2022 года. В качестве мишени предпочли меньший объект – Диморф: для него столкновение с 600-килограммовым зондом означает более заметные последствия.

После эксперимента астероид деформировался. Он оказался нагромождением мелких камней, и от бомбардировки всю эту груду встряхнуло.

Фото: NASA / John Hopkins APL

Недавно международная команда астрономов поделилась новыми результатами наблюдений. В статье журнала Nature Communications они рассказали, что форма астероида влияет на эффективность воздействия: чем более изогнута поверхность небесного тела, тем меньше оно "пострадает".

Это привело ученых к выводу, который пригодится в случае появления в будущем опасного для человечества астероида: к нему "невыгодно" будет запускать один ударник, даже максимально тяжеловесный.

Вместо этого атаковать глыбу космических камней лучше несколькими небольшими аппаратами, которые одновременно или один за другим будут бить в разные точки поверхности. Они смогут сообща нанести удар мощной силы и уничтожить опасность.

Ранее в НАСА снова изменили прогноз столкновения астероида 2024 YR4 с Землей.

