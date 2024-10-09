Ученые объяснили, куда исчезает пластик в океанах – исследование

Ученые из Японии и Таиланда обнаружили микропластик во всех трех частях анатомии кораллов: в слизистом слое, тканях и скелете. Это открытие дало новые сведения о "пропавшем пластике" – около 70% пластиковых отходов в океанах не найдены, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликовали в журнале Science of the Total Environment. Ученые предполагают, что кораллы поглощают микропластик из окружающей воды. Это учитывая то, что в океаны ежегодно попадают 4,8–12,7 млн тонн пластика.

"В Юго-Восточной Азии проблема загрязнения пластиком достигла серьезных масштабов. Ежегодно в окружающую среду сбрасывается около 10 млн тонн пластиковых отходов, что составляет 1/3 от мирового объема, – заявляет доцент Суппакан Джанданг из Исследовательского института прикладной механики Кюсю (RIAM) и ведущий автор исследования.

По словам ученого, часть этого пластика попадает в океан, где он распадается на микропластик.

Ученые стремились проанализировать влияние микропластика на коралловые рифы, поэтому сосредоточили свои исследования на побережье острова Си Чанг в Сиамском заливе. Этот регион знаменит своими небольшими рифовыми отмелями и является известным местом для антропологических исследований.

Исследователи собрали и проанализировали 27 образцов кораллов четырех разных видов. В этих образцах были обнаружены 174 частицы микропластика, большинство из которых имели размеры от 101 до 200 мкм, что сопоставимо с шириной человеческого волоса.

Из найденного микропластика 38% находились на поверхности слизи, 25% – в тканях коралла, а 37% – в его скелете.

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