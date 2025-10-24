#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые стали свидетелями нечто пугающего в Мировом океане

Вода, человек, небо, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 03:30 Фото: pexels
Ученые подсчитали, что в Мировом океане сейчас плавают около 170 триллионов кусочков пластика. Даже если бы человечество сейчас полностью прекратило использовать пластик, понадобилось бы более века, чтобы утилизировать накопленные отходы, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Университета королевы Марии в Лондоне в новом докладе, обнародованном 23 октября в издании The Royal Society, пришли к выводу, что проблема не исчезнет в ближайшее время.

Пластик чрезвычайно вреден как для человеческого, так и для животного организмов: его микро- и наночастицы обнаруживают в артериях, мозге и половых органах. Хотя врачи еще исследуют последствия его действия, но уже известно, что он влияет на появление диабета, сердечных болезней, нарушение работы кишечника.

Как пояснила исследовательница университета доктор Нань Ву, эти крошечные фрагменты могут со временем "путешествовать" вместе с органическими остатками ко дну океана, но этот процесс занимает много времени. Даже через 100 лет около 10% первоначального пластика все еще будет оставаться на поверхности.

Исследователи говорят, что пластик, который в конце концов оседает на дне, а это около 94% всего пластика, может храниться там веками.

"Он может существовать практически вечно, если не появится что-то, что сможет его разлагать в очень холодной среде океана", – отметила старший научный сотрудник организации Oceana Ким Уорнер.

Хотя пластик на поверхности разрушается под действием солнца и волн, тот, что оседает на дно, разлагается гораздо медленнее. Некоторые его виды содержат химические добавки, которые делают пластик устойчивым к воздействию природных факторов, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Исследователи предупредили, что накопление пластика может нарушить естественную циркуляцию океанов, то есть движение глубинных и поверхностных течений, которые переносят тепло и питательные вещества по всей планете. Впрочем, как отмечается, нужны дальнейшие исследования, чтобы понять, как именно это может проявиться.

Пластиковое загрязнение распространяется не только в океане – оно есть в реках, ручьях, озерах и даже в воздухе, которым мы дышим. Чтобы уменьшить вред, ученые предлагают стратегии сокращения производства пластика и лучшего контроля за его происхождением.

Ранее сообщалось, что сейчас ученые разыскивают медузу, которая по размеру крупнее кита.

