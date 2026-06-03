Магнитные бури обрушатся на Землю

На Землю обрушатся магнитные бури. Причиной этому будут выбросы плазмы с Солнца в результате мощных вспышек, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 июня 2026 года предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Признаки ухода от Солнца крупных объемов вещества были обнаружены коронографами в околосолнечном пространстве еще после первого события... ... Два облака, ушедшие с таким коротким интервалом времени (между вспышками было 5,5 часа), по современным представлениям должны по дороге слиться в одно крупное облако с двумя ядрами, поскольку первое событие как бы расчищает путь для второго", – отмечают ученые.

Модели, по их данным, прогнозируют двойной удар в ночь с четверга на пятницу (с 4 на 5 июня).

"Текущие расчеты в качестве базовой ветви сценария показывают магнитные бури уровня G3-G4", – отметили в лаборатории.

Сильнейшая за полтора месяца вспышка на Солнце произошла в ночь на 3 июня. Еще одна произошла днем и третью мощную вспышку зафиксировали вечером 3 июня.