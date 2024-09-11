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Елена Малышева советует, как пережить магнитную бурю

Елена Малышева советует, как пережить магнитную бурю, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 15:42 Фото: pxhere
Зачастую во время магнитных бурь многие чувствуют недомогание. Чаще всего при этом болит голова, возникают проблемы со сном, скачки артериального давления и ощущается тахикардия. Теледоктор Елена Малышева дала пару советов самым чувствительным, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, долгие годы считалось, что влияние магнитных бурь на людей – это выдумка для слабонервных, но потом появились исследования, и оказалось, что все не так просто.

"По результатам исследований было выявлено, что магнитные бури повышают риск инсульта на 19 процентов. Выяснилось, что во время магнитной бури изменяется электрическая активность в наших клетках крови и увеличивается шанс образования тромбов. Также исследования показали, что существует тенденция к увеличению приступов мерцательной аритмии во время магнитной бури".Елена Малышева

Ведущая программы "Жить здорово", как отмечено в публикации издания АиФ, советует в этот период не перегружать себя какими-либо эмоциями и физическими нагрузками, а больше бывать на свежем воздухе, гулять, высыпаться, пить достаточное количество воды и следить за своим артериальным давлением.

В свою очередь врач-кардиолог Александр Мясников считает, что основные проблемы со здоровьем у населения связаны не с магнитными бурями, а с неправильным образом жизни.

"Знаю, что 80 процентов населения верит, что все боли и прочее у них от погоды и магнитных бурь. Не от сидячего образа жизни, повышенного веса, стрессов, хронических болезней, а именно от магнитных бурь…"Александр Мясников

Начало осени не принесет облегчения метеозависимым людям. Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года ожидаются четыре мощные магнитные бури.

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