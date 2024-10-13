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Хакеры заставили роботов-пылесосов пугать собак и материться

пылесос, робот-пылесос, техника, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 15:51 Фото: pixabay
В США зафиксировали несколько случаев взлома роботов-пылесосов. Хакеры заставили технику материться и гоняться за собаками, сообщает Zakon.kz.

По информации телекомпании ABC, проблемы возникли с роботами одной из китайских фирм. Дэниел Свенсон из Миннесоты, один из пользователей устройства, рассказал, что однажды услышал, что пылесос издает необычные звуки. Ему показалось, что он слышит звуки радиосигнала и чей-то голос. Мужчина перезагрузил устройство, однако после включения оно начало ездить по квартире и материться.

"Мне показалось, что в динамик говорил ребенок или подросток", – заявил Свенсон. После этого случая он отключил девайс и отнес его в гараж. Пострадавший выразил опасение, что матерящегося робота могли слышать его дети.

Похожие случаи были замечены в разных городах США с интервалом в несколько дней. В тот же день, когда взломали девайс Дэниела Свенсона, робот-пылесос Deebot X2, принадлежавший семье из Лос-Анджелеса, начал гоняться за собакой и нецензурно выражаться. Пять дней спустя робот жителя Эль-Пасо внезапно начал выкрикивать расистские лозунги.

В фирме-производителе подтвердили, что на их пользователей была совершена атака хакеров. В том числе злоумышленники получили логин и пароль владельцев гаджетов.

В мае 2024 года депутаты Великобритании сообщили о массовой утечке данных с участием министерства обороны страны, направленной против военнослужащих. Британские газеты связали этот факт с атакой китайских хакеров.

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