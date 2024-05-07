СМИ: Китайские хакеры взломали данные сотрудников Минобороны Великобритании
Правительство не называет страну, о которой идет речь, но мы понимаем, что это Китай, пишет британское издание Sky News.
Китайское государство обвиняют в двух или трех попытках взлома сотрудников Минобороны, в том числе личного состава.
Кибератака была направлена на систему расчета заработной платы нынешним военнослужащим и некоторым ветеранам. В основном раскрыты имена и банковские реквизиты.
Тобиас Эллвуд, член парламента от консерваторов и бывший солдат, считает, что Китай "вероятно, смотрит на финансово уязвимых людей с целью того, чтобы их можно было переманить на свою сторону деньгами".
В Минобороны Соединенного Королевства надеются, что военнослужащие не будут беспокоиться о своей безопасности, им предоставят советы и поддержку.
Минобороны в течение последних 72 часов работало в усиленном режиме, чтобы понять масштаб взлома.
"Это может вызвать вопросы о том, захотят ли другие страны, у которых сложные отношения с Китаем, делиться секретной разведывательной информацией с Великобританией", – пишет Sky News.
Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, де-факто глава страны, в настоящее время находится в туре по Европе, но не собирается посещать Великобританию.
2 мая 2024 года вице-министр МЦРИАП Казахстана Асхат Оразбек рассказал, кого наказали за утечку персональных данных казахстанцев в Китай.