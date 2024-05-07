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СМИ: Китайские хакеры взломали данные сотрудников Минобороны Великобритании

хакер, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 09:32 Фото: freepik
Депутаты Великобритании сообщили о массовой утечке данных с участием министерства обороны страны, направленной против военнослужащих. Британские газеты связывают утечку с атакой китайских хакеров, сообщает Zakon.kz.

Правительство не называет страну, о которой идет речь, но мы понимаем, что это Китай, пишет британское издание Sky News.

Китайское государство обвиняют в двух или трех попытках взлома сотрудников Минобороны, в том числе личного состава.

Кибератака была направлена ​​на систему расчета заработной платы нынешним военнослужащим и некоторым ветеранам. В основном раскрыты имена и банковские реквизиты.

Тобиас Эллвуд, член парламента от консерваторов и бывший солдат, считает, что Китай "вероятно, смотрит на финансово уязвимых людей с целью того, чтобы их можно было переманить на свою сторону деньгами".

В Минобороны Соединенного Королевства надеются, что военнослужащие не будут беспокоиться о своей безопасности, им предоставят советы и поддержку.

Минобороны в течение последних 72 часов работало в усиленном режиме, чтобы понять масштаб взлома.

"Это может вызвать вопросы о том, захотят ли другие страны, у которых сложные отношения с Китаем, делиться секретной разведывательной информацией с Великобританией", – пишет Sky News.

Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, де-факто глава страны, в настоящее время находится в туре по Европе, но не собирается посещать Великобританию.

2 мая 2024 года вице-министр МЦРИАП Казахстана Асхат Оразбек рассказал, кого наказали за утечку персональных данных казахстанцев в Китай.

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