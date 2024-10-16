Ученые разгадали феномен, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или девочки

Ученые из Мичиганского университета выяснили, почему у некоторых пар рождаются только мальчики, в то время как у других – только девочки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, ежегодно в мире рождается приблизительно равное число мальчиков и девочек, но в отдельных семьях у некоторых пар все дети – девочки, а у других – мальчики. Этот феномен привлек внимание исследователей к возможной роли генов родителей в этом процессе.

Согласно информации издания, ученые проанализировали данные Британского биобанка, содержащего информацию о 500 тысячах британцев. В ходе исследования было выявлено однонуклеотидное изменение rs144724107, которое увеличивает вероятность рождения девочки на 10%. Однако это изменение встречается у лишь 0,5% участников. Оно расположено рядом с геном ADAMTS14, который участвует в процессах сперматогенеза и оплодотворения.

Также исследователи выявили два других гена – RLF и KIF20B, которые также могут влиять на соотношение полов. Тем не менее, по словам ученых свойства этих генов нуждаются в дополнительной проверке на других выборках.

Полученные данные согласуются с принципом Фишера – теорией эволюционной биологии, которая объясняет, почему в популяции сохраняется равное соотношение полов. Если в популяции начинает рождаться больше особей одного пола, естественный отбор способствует увеличению рождаемости "редкого" пола, что приводит к восстановлению равновесия.

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