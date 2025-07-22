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Наука и технологии

Ученые выяснили, почему все живые существа спят по схожему принципу

Животное, постель, дом, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 02:59 Фото: pexels
Ученые из Мичиганского университета (США) выяснили, почему у всех живых существ чередуются фазы медленного и быстрого сна, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Computational Biology. В нем говорится, что такая структура сна играет ключевую роль в сохранении и "расчистке" воспоминаний.

Ученые наблюдали за мозгом спящих мышей, изучая поведение нейронов в гиппокампе – области, связанной с памятью. Оказалось, что в фазу медленного сна активизируются нейроны, закрепляющие недавние события, а в фазу быстрого сна мозг "обрезает" лишние связи, чтобы сохранить четкость воспоминаний. Нарушение этого порядка может не укрепить память, а наоборот – стереть ее.

Чтобы проверить гипотезу, команда использовала как поведенческие эксперименты, так и компьютерное моделирование. Ученые анализировали виртуальные нейронные цепи, включавшие возбуждающие и тормозные клетки мозга. Выяснилось, что уровень нейромедиатора ацетилхолина – разный в зависимости от фазы сна – определяет, какие связи усиливаются, а какие подавляются.

"Медленный сон дает воспоминаниям шанс закрепиться, а быстрый – упорядочивает их, чтобы они не спутались. Это как уход за кустом: сначала ему дают разрастись, а потом придают форму", – объясняет одна из авторов работы, профессор Сара Атон.

Хотя модель пока отражает только базовые процессы, ученые считают ее важным шагом к пониманию механизмов памяти и причин нарушений сна, таких как бессонница или нарколепсия. Интересно, что ранее легкий способ борьбы с бессонницей вычислили другие ученые в США.

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Аксинья Титова
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