Человечество нарушило систему круговорота воды в природе – исследование

Человечество "впервые в истории" нарушило баланс мирового водного цикла, что привело к растущей водной катастрофе, которая нанесет ущерб экономике, производству продовольствия и жизням людей, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, десятилетия нерационального управления водными ресурсами создали "беспрецедентную нагрузку" на глобальный водный цикл. Об этом говорится в опубликованном докладе Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов.

Водный цикл относится к сложной системе, посредством которой вода движется по Земле. Вода испаряется с земли и водоемов – и поднимается в атмосферу, образуя большие реки водяного пара, способные перемещаться на большие расстояния, прежде чем остыть, конденсироваться и в конечном итоге выпасть обратно на землю в виде дождя или снега.

"Деятельность человека "изменяет структуру нашей земли и воздуха над ней, что приводит к потеплению климата, усилению как экстремально влажной, так и экстремально сухой погоды, а также нарушает режимы ветра и осадков". Ричард Аллан, профессор климатологии в Университете Рединга (Англия)

По его словам, кризис можно преодолеть только путем более эффективного управления природными ресурсами.

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