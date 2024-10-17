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Человечество нарушило систему круговорота воды в природе – исследование

Человечество нарушило баланс круговора воды в природе, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 03:59 Фото: pixabay
Человечество "впервые в истории" нарушило баланс мирового водного цикла, что привело к растущей водной катастрофе, которая нанесет ущерб экономике, производству продовольствия и жизням людей, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, десятилетия нерационального управления водными ресурсами создали "беспрецедентную нагрузку" на глобальный водный цикл. Об этом говорится в опубликованном докладе Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов.

Водный цикл относится к сложной системе, посредством которой вода движется по Земле. Вода испаряется с земли и водоемов – и поднимается в атмосферу, образуя большие реки водяного пара, способные перемещаться на большие расстояния, прежде чем остыть, конденсироваться и в конечном итоге выпасть обратно на землю в виде дождя или снега.

"Деятельность человека "изменяет структуру нашей земли и воздуха над ней, что приводит к потеплению климата, усилению как экстремально влажной, так и экстремально сухой погоды, а также нарушает режимы ветра и осадков".Ричард Аллан, профессор климатологии в Университете Рединга (Англия)

По его словам, кризис можно преодолеть только путем более эффективного управления природными ресурсами.

Ранее в болотах Германии обнаружили амеб-вампиров.

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