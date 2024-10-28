Большинство космических путешественников сталкиваются с одним и тем же изнурительным недугом – исследования

Каждый из четырех членов экипажа миссии SpaceX Polaris Dawn сообщил о различных физических ощущениях во время их исторического полета на самой высокой орбите вокруг Земли, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, как признался Скотт "Кидд" Потит, бывший пилот ВВС США, в недавнем интервью доктору Санджаю Гупте из CNN, его зрение начало ухудшаться в первые же дни.

Его коллега по команде Анна Менон, инженер SpaceX, которая была медицинским офицером миссии Polaris Dawn, сказала, что ее поразил синдром космической адаптации. Это явление, которое затрагивает примерно 60–80 % людей , которые отправляются на орбиту, хотя астронавты редко открыто обсуждают это недомогание.

Это явление включает целый спектр ощущений от головокружения, тошноты и вплоть до рвоты.

Полет в космос с его резкими перегрузками и дезориентирующей невесомостью может иметь различные последствия для человеческого организма: от неприятных до откровенно опасных.

NASA давно знает об этих недугах и изучает их, поскольку астронавты агентства сообщали о таких симптомах на протяжении десятилетий.

Ранее сообщалось, что астронавта NASA госпитализировали после возвращения с МКС. Информацию об этом 25 октября 2024 года опубликовали на сайте американского космического ведомства.

