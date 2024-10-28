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Каким образом плесень может захватить планету – исследование

Каким образом плесень может захватить планету, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 08:09 Фото: pixabay
Плесень не просто портит продукты – она процветает в самых экстремальных условиях и играет огромную роль в глобальной экосистеме, сообщает Zakon.kz.

Плесень невероятно устойчива. Она может существовать и размножаться в самых суровых условиях, не подходящих для большинства форм жизни. Например, некоторые виды плесневых грибов нашли в Антарктиде, где температуры опускаются ниже 80°C. Там они адаптировались к экстремальному холоду и нехватке питательных веществ.

В 1991 году ученые обнаружили плесень даже на Чернобыльской АЭС. Оказалось, что она не только выживает в условиях высокой радиации, но и прекрасно там себя чувствует. Происходит это благодаря пигменту меланину, который активизируется благодаря ионизирующему излучению, в результате чего грибок растет быстрее.

Более того, плесень способна выжить даже вне Земли. В 2019 году исследователи провели эксперимент, поместив споры таких грибов в условия, близкие к условиям открытого космоса. В результате плесень пережила дозу рентгеновского облучения в сто раз выше смертельной для человека. Эти же грибы встречались и на МКС.

Несмотря на большую способность к выживанию, плесень все же ограничена рядом факторов. Один из них – естественные хищники и конкуренты. Например, некоторые бактерии выделяют вещества, которые токсичны для плесени. Они сдерживают ее распространение, а также конкурируют с ней за питательные вещества и пространство.

Ранее ученые выяснили, что большинство космических путешественников сталкиваются с одним и тем же изнурительным недугом.

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