В Гималаях обнаружили необычное существо, которого не должно там быть

Ученые идентифицировали загадочное существо, впервые замеченное в Гималаях почти 50 лет назад. Новый вид, получивший название Vermitigris tsangyanggyatso, принадлежит к группе мух, которые, как считалось, обитают лишь в тропиках, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, находка сделана в горах южного Сицзанга (Китай).

История началась в 1978 году, когда ученые собрали в этом регионе странных личинок червеобразных мух. Но возникла проблема: без взрослых особей нельзя было определить, к какому виду они относятся.

Фото: Zookeys

Все изменилось в 2025 году, когда исследователи, изучавшие уезд Ядонг, собрали взрослых особей. Результаты, опубликованные в журнале ZooKeys в апреле 2026 года, выявили новый вид с некоторыми удивительными особенностями и неожиданной способностью жить во влажной гималайской среде.

Недавно обнаруженный вид крупнее многих своих сородичей. Длина взрослых особей может достигать 19,5 миллиметров, а длина крыльев – почти 16 миллиметров. Их тело имеет желтовато-коричневый или красновато-коричневый цвет брюшка, в отличие от родственных видов, у которых есть полосы или более темные пятна. Но размер – не единственная интересная деталь.

У этого насекомого также необычно короткий рострум – структура, связанная с его ротовым аппаратом. В то время как у некоторых родственных видов развились более длинные ротовые органы для питания нектаром, у этого гималайского червеносца они гораздо короче.

Возможно, он даже не питается во взрослом возрасте. Найти этих взрослых особей было особенно сложно, потому что червеносцы живут недолго, достигнув зрелости.

Фото: Zookeys

Исследователи хорошо знали эту проблему. В 2015 году они обнаружили еще одну незнакомую личинку червеобразного червя на горе Цаншань в Китае. Лишь в 2024 году им удалось вырастить взрослых особей в лаборатории и идентифицировать их как новый вид – Vermiophis cangshanensis.

Эти существа используют необычный способ охоты. Вместо того чтобы преследовать добычу, их личинки роют воронкообразные ямы в песке или рыхлой почве, создавая ловушки для мелких животных, которые в них попадают.

Ранее новые виды живых организмов были найдены в Черном и Азовском морях.