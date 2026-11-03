#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.26
506.7
5.58
Наука и технологии

В Гималаях обнаружили необычное существо, которого не должно там быть

Горы, трава, туман, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 03:57 Фото: pexels
Ученые идентифицировали загадочное существо, впервые замеченное в Гималаях почти 50 лет назад. Новый вид, получивший название Vermitigris tsangyanggyatso, принадлежит к группе мух, которые, как считалось, обитают лишь в тропиках, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, находка сделана в горах южного Сицзанга (Китай).

История началась в 1978 году, когда ученые собрали в этом регионе странных личинок червеобразных мух. Но возникла проблема: без взрослых особей нельзя было определить, к какому виду они относятся.

Насекомое, муха, земля, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 03:57

Фото: Zookeys

Все изменилось в 2025 году, когда исследователи, изучавшие уезд Ядонг, собрали взрослых особей. Результаты, опубликованные в журнале ZooKeys в апреле 2026 года, выявили новый вид с некоторыми удивительными особенностями и неожиданной способностью жить во влажной гималайской среде.

Недавно обнаруженный вид крупнее многих своих сородичей. Длина взрослых особей может достигать 19,5 миллиметров, а длина крыльев – почти 16 миллиметров. Их тело имеет желтовато-коричневый или красновато-коричневый цвет брюшка, в отличие от родственных видов, у которых есть полосы или более темные пятна. Но размер – не единственная интересная деталь.

У этого насекомого также необычно короткий рострум – структура, связанная с его ротовым аппаратом. В то время как у некоторых родственных видов развились более длинные ротовые органы для питания нектаром, у этого гималайского червеносца они гораздо короче.

Возможно, он даже не питается во взрослом возрасте. Найти этих взрослых особей было особенно сложно, потому что червеносцы живут недолго, достигнув зрелости.

Насекомое, крылья, лапки, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 03:57

Фото: Zookeys

Исследователи хорошо знали эту проблему. В 2015 году они обнаружили еще одну незнакомую личинку червеобразного червя на горе Цаншань в Китае. Лишь в 2024 году им удалось вырастить взрослых особей в лаборатории и идентифицировать их как новый вид – Vermiophis cangshanensis.

Эти существа используют необычный способ охоты. Вместо того чтобы преследовать добычу, их личинки роют воронкообразные ямы в песке или рыхлой почве, создавая ловушки для мелких животных, которые в них попадают.

Ранее новые виды живых организмов были найдены в Черном и Азовском морях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
В лесах Конго нашли неизвестный науке вид африканских обезьян
07:41, 16 июля 2026
Новый вид обезьян с необычной внешностью открыли в джунглях Конго
Трещины, туман, природа
07:40, 05 апреля 2026
Ученые обнаружили фрагмент плиты, который может влиять на землетрясения
кровь
15:33, 06 октября 2024
Ученые раскрыли 50-летнюю тайну крови
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Челядник на клубной фотосессии
03:50, 04 ноября 2026
Вратарь "Кызылжара" вызван в сборную Молдовы на матч против Казахстана
Юлиан Вайнбергер во время судейства в чемпионате Австрии
03:21, 04 ноября 2026
Австрийский арбитр Юлиан Вайнбергер рассудит "Аталанту" и "Кайрат" в Лиге конференций
Аида Абикеева на чемпионате Казахстана по боксу в Таразе
02:49, 04 ноября 2026
"Хочу доказать, что я номер один": Аида Абикеева стартовала с досрочной победы на ЧРК
Женская сборная Казахстана перед матчем с Ирландией
02:20, 04 ноября 2026
Женская сборная Казахстана по футболу узнала соперников по Лиге наций УЕФА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: