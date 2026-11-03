В Гималаях обнаружили необычное существо, которого не должно там быть
Как пишет Daily Galaxy, находка сделана в горах южного Сицзанга (Китай).
История началась в 1978 году, когда ученые собрали в этом регионе странных личинок червеобразных мух. Но возникла проблема: без взрослых особей нельзя было определить, к какому виду они относятся.
Все изменилось в 2025 году, когда исследователи, изучавшие уезд Ядонг, собрали взрослых особей. Результаты, опубликованные в журнале ZooKeys в апреле 2026 года, выявили новый вид с некоторыми удивительными особенностями и неожиданной способностью жить во влажной гималайской среде.
Недавно обнаруженный вид крупнее многих своих сородичей. Длина взрослых особей может достигать 19,5 миллиметров, а длина крыльев – почти 16 миллиметров. Их тело имеет желтовато-коричневый или красновато-коричневый цвет брюшка, в отличие от родственных видов, у которых есть полосы или более темные пятна. Но размер – не единственная интересная деталь.
У этого насекомого также необычно короткий рострум – структура, связанная с его ротовым аппаратом. В то время как у некоторых родственных видов развились более длинные ротовые органы для питания нектаром, у этого гималайского червеносца они гораздо короче.
Возможно, он даже не питается во взрослом возрасте. Найти этих взрослых особей было особенно сложно, потому что червеносцы живут недолго, достигнув зрелости.
Исследователи хорошо знали эту проблему. В 2015 году они обнаружили еще одну незнакомую личинку червеобразного червя на горе Цаншань в Китае. Лишь в 2024 году им удалось вырастить взрослых особей в лаборатории и идентифицировать их как новый вид – Vermiophis cangshanensis.
Эти существа используют необычный способ охоты. Вместо того чтобы преследовать добычу, их личинки роют воронкообразные ямы в песке или рыхлой почве, создавая ловушки для мелких животных, которые в них попадают.
Ранее новые виды живых организмов были найдены в Черном и Азовском морях.