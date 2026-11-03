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Наука и технологии

В 10 раз грязнее унитаза: ученые предупредили об опасности популярного предмета

Исследование, аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 08:46 Фото: pexels
Ученые объяснили, почему привычный предмет, который человек берет в руки десятки раз за день, может быть источником бактерий, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az со ссылкой на Popular Science, самым грязным с точки зрения науки является мобильный телефон. Эксперты отмечают, что владельцы носят его с собой везде, однако не так часто чистят устройство и не моют руки после каждого контакта с ним.

В Институте политики и инноваций в здравоохранении при Мичиганском университете (США) отметили, что мобильный телефон в 10 раз грязнее, чем сиденье унитаза.

Согласно исследованию, в среднем человек проверяет свой телефон около 47 раз в день, а частота контактов лишь усугубляет ситуацию. На мобильных телефонах могут присутствовать кожные бактерии, такие как стафилококки и стрептококки, а также фекальные бактерии – например, кишечная палочка и энтерококки.

Подобные бактерии являются возбудителями кожных инфекций и даже желудочно-кишечных заболеваний. Снизить риски можно – ученые рекомендуют не брать телефон в туалет, не класть его на поверхности, где, скорее всего, скапливаются микробы, а во время разговора не прижимать к губам или щеке.

Также стоит протирать телефон, используя бумажные полотенца.

Но при уходе за смартфоном следует быть внимательными. Привычное аптечное средство может повредить технику.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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