Астронавтам предложили добираться до Марса и Венеры на астероидах
Ученые описали способ, который, по их мнению, позволит людям быстро и, главное, безопасно добраться до соседей Земли – Марса и Венеры. Речь об астероидах, регулярно пролетающих между Землей и двумя этими планетами.
Угрозу для здоровья человека в космосе представляют так называемый космический радиационный шторм (солнечное протонное событие, solar particle events), который вызывается мощной вспышкой и выбросом плазмы на Солнце, а также галактические космические лучи (galactic cosmic rays) – частицы высоких энергий, приходящие на Землю из Галактики.
Специалисты давно изучают влияние радиации на наш организм и отмечают ее пагубное влияние на центральную нервную систему. Так, Фрэнсис Кучинотта (Francis Cucinotta), научный руководитель программы NASA по исследованию воздействия радиации на человека, в одном из своих исследований писал, что во время космического полета удваиваются и даже утраиваются риски причинения ущерба здоровью.
Ранее сообщалось, что астронавта Национального управления США по аэронавтике и исследованию
космического пространства (NASA) госпитализировали из-за недомогания
после возвращения на Землю в составе миссии Crew-8.