Земле угрожает гигантский солнечный протуберанец

Ученые предупредили землян, что основным источником возможных угроз в ближайшие дни будут не мощные солнечные вспышки Х-класса, а риск отрыва гигантского протуберанца, сформированного сейчас в центре солнечного диска, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в субботу, 2 ноября 2024 года, на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук.

"Сейчас протуберанец выглядит, как темное волокно, что связано с высокой плотностью его вещества, блокирующей поступающее снизу излучение Солнца. Размер волокна составляет более полумиллиона километров. Сам протуберанец висит, как облако на высотах порядка 10 тысяч км над солнечной поверхностью", – пояснили ученые.

Именно высокие плотности, которые примерно в 100 раз превышают плотность окружающего газа, делают протуберанцы основными "накопителями" вещества в короне Солнца. Масса одного такого объекта может превышать массу всей оставшейся короны, что и определяет связанные с ними угрозы.

"В последнее время уже приходилось наблюдать отрыв гигантских протуберанцев на краю Солнца, откуда они улетали к другим планетам. На этот раз риски выставлены уже для Земли. Будем надеяться, что дестабилизация плазменного волокна произойдет все же не ранее чем через 3-5 суток, ближе к краю солнечного диска, откуда он в очередной раз улетит к Марсу", – отмечается на сайте.

Сам факт выброса при таких размерах рано или поздно практически неизбежен, предупреждают ученые.

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