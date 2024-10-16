Истина о магнитных бурях: мифы и факты

На Землю обрушатся особо сильные магнитные бури: в последнее время читатели неоднократно сталкиваются с подобными новостями. Так ли опасны магнитные бури для здоровья, как об этом говорят? И какие меры помогут не болеть во время природных изменений, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта в бизнес-психологии Екатерины Стецюра, магнитные бури – это явление, о котором многие говорят, но его реальная опасность зачастую сильно преувеличена.

Стецюра подчеркивает, что для большинства людей магнитные бури не представляют серьезной угрозы.

Основной дискомфорт испытывают те, кто уже подвержен стрессу или имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. В такие периоды действительно могут усиливаться головные боли, слабость, чувство разбитости.

"В то время, как медиапространство часто раздувает опасность магнитных бурь, истина в том, что многие из нас способны минимизировать их воздействие простыми действиями: здоровым сном, физической активностью и снижением уровня стресса". Екатерина Стецюра

Причины появления

Одна из наиболее распространенных причин появления магнитных бурь – вспышки на поверхности Солнца, которые высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц.

Вторая причина – корональные выбросы. Это выбросы из короны Солнца, а точнее – из зон пониженных температур, которые могут содержать заряженные частицы и магнитные поля. Именно они влияют на магнитное поле планеты.

Прогнозы

Прогнозирование магнитных бурь – сложный процесс, который включает в себя наблюдение за солнечной активностью и мониторинг изменений в магнитном поле Земли.

Один из основных инструментов для прогнозирования магнитных бурь – мониторинг солнечной активности. Другой – мониторинг магнитного поля Земли.

Чтобы предотвратить негативные последствия от магнитных бурь, в первую очередь защищаются линии электропередачи.

Влияние магнитных бурь на технику

Большая опасность магнитных бурь в том, что они способны навредить человеку косвенно, влияя на технику и электросистемы.

Их способность образовывать электрический ток в предметах, содержащих металл, может легко спровоцировать сильные скачки напряжения, возгорания и взрывы. Подвергнуть себя опасности можно не только при работе со сложным электрическим оборудованием, но и даже используя водоснабжение: магнитные бури образуют ток в трубах, заряжая воду.

Также геомагнитный шторм, как отмечено в публикации издания РИА Новости, влияет на радиосвязь, GPS и другие навигационные системы, так как мешает распространению сигналов в ионосфере. Это приводит к неправильному определению местоположения и дальнейшего направления. Плюс из-за того, что бури расширяют атмосферу, тормозятся околоземные спутники и космические аппараты.

Как магнитные бури влияют на человека

На вопрос "Влияют ли магнитные бури на самочувствие и здоровье человека и несут ли опасность?" однозначного ответа нет. Хотя, как показывают официальные исследования, именно во время геомагнитного события незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, а плохое самочувствие появляется у трех четвертей населения планеты.

Наталья Балан, фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей "Теплые беседы" считает, что магнитные бури могут повлиять на самочувствие.

Даже у здоровых людей иногда появляются симптомы вроде головной боли, усталости и плохого настроения. Особенно сильно такие изменения ощущают метеозависимые люди.

Наиболее частые симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь:

головная боль;

бессонница;

слабость;

тахикардия;

скачки артериального давления.

Дополнительно под влиянием космических изменений запускаются триггеры мигрени, замедляется капиллярный кровоток и ухудшается настроение. У людей, страдающих различными психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. В некоторых случаях может наблюдаться воспаление суставов, боль в спине, тяжесть в ногах.

Как пережить магнитную бурю

Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:

контролировать артериальное давление;

проконсультироваться со своим лечащим врачом о дозировке и частоте приема препаратов;

держать все необходимые лекарства и воду рядом с собой;

избегать стресса, негативных эмоций;

ограничить алкоголь, сигареты и вредную пищу.

Самое главное – не быть мнительным. Многие люди, узнав о приближении магнитных бурь, начинают опасаться самого плохого, что в итоге приводит к ухудшению самочувствия из-за эмоционального напряжения.

Последствия магнитных бурь в истории

Самая сильная и по-настоящему страшная магнитная буря произошла в мае 1921 года. Тогда в США полностью отключилась телефонная связь, сломались предохранители, сбоило электричество и происходили пожары. Позже о неприятных последствиях сообщили в Европе и Южном полушарии: в некоторых городах были полностью нарушены подводные телеграфные кабели. При этом впервые в истории северное сияние дошло до самых низких широт.

Вторая катастрофическая буря произошла 13 марта 1989 года. Из-за нее в канадской провинции Квебек на девять часов было отключено электричество и вся инфраструктура вышла из строя всего за две минуты. Часть спутников потеряли связь с Землей на несколько часов. Были утрачены изображения, погода, последние данные GPS, были сбои в радиосвязи. Северное сияние во время бури наблюдалось в Мексике и Крыму.

Следующая солнечная буря, которая принесла немало проблем, была в 2003 году. Из-за нее в Швеции произошло отключение электроэнергии на час. Со спутниками была потеряна связь на несколько часов.

10 октября 2024 года специалисты подтвердили свой прогноз о том, что после произошедшей на Солнце мощной вспышки на Землю обрушится мощная магнитная буря.

