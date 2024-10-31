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Ночью на Солнце зафиксировали мощную вспышку

Ночью на Солнце зафиксировали мощную вспышку, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 11:45 Фото: pxhere
Мощная вспышка на Солнце класса M7.2 произошла в ночь на 31 октября 2024 года. Об этом явлении рассказали в Институте прикладной геофизики (ИПГ), сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркнули, что продолжительность вспышки составила 39 минут.

"На Солнце 31 октября 01:53 (по времени Астаны) была зарегистрирована мощная вспышка класса M7.2 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3878 (N16E41)", – говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее эксперты подробно рассказали, так ли опасны магнитные бури для здоровья, как об этом говорят, и какие меры помогут не болеть во время природных изменений.

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