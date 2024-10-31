Ночью на Солнце зафиксировали мощную вспышку
Специалисты подчеркнули, что продолжительность вспышки составила 39 минут.
"На Солнце 31 октября 01:53 (по времени Астаны) была зарегистрирована мощная вспышка класса M7.2 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3878 (N16E41)", – говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.
Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
Ранее эксперты подробно рассказали, так ли опасны магнитные бури для здоровья, как об этом говорят, и какие меры помогут не болеть во время природных изменений.