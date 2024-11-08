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Эмоционально чувствительные сотрудники продуктивнее стрессоустойчивых – исследование

Эмоциоанльно чувствительные сотрудники продуктивнее стрессоустойчивых, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 03:32 Фото: pixabay
Люди, восприимчивые к внешним раздражителям, испытывают более высокий уровень стресса, но при этом могут увеличивать эффективность компании и быть более востребованными, чем стрессоустойчивые коллеги. К такому выводу пришли исследователи из Японии, сообщает Zakon.kz.

Многие современные исследования посвящены факторам, которые влияют на успех бизнеса и эффективность коллектива.

Специалисты из Университета Осаки в Японии сфокусировались на таком профессиональном качестве, как стрессоустойчивость. Результаты исследования, согласно которому именно нестрессоустойчивые сотрудники могут быть наиболее ценными для компаний, опубликовал Japanese Journal of Applied Psychology.

Авторы статьи провели онлайн-опрос, в котором участвовали 296 работающих взрослых в возрасте от 18 лет. Они измерили уровень стрессоустойчивости респондентов и учли их личностные качества, например оптимизм и пессимизм.

Оказалось, что высокая чувствительность, связанная с более сильным стрессом на работе, коррелирует также с развитой эмпатией. Это качество позволяет за счет чуткого и внимательного отношения к людям устанавливать прочные связи. Они, в свою очередь, зачастую необходимы для наиболее эффективного выполнения обязанностей и создания благоприятной рабочей среды.

Высокочувствительными, по данным исследования, оказались более четверти (26%) участников опроса.

Ранее ученые Общества Макса Планка во Фрайбурге обнаружили связь между психопатией и алекситимией, также известной как эмоциональная слепота.

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