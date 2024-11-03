У психопатов обнаружили эмоциональную слепоту – исследование

Ученые Общества Макса Планка во Фрайбурге обнаружили связь между психопатией и алекситимией, также известной как эмоциональная слепота, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, проливает свет на причины трудностей с эмпатией и регулированием эмоций у психопатических личностей.

"Алекситимия – это состояние, при котором человек не способен распознавать и описывать собственные эмоции, что ограничивает его эмоциональные способности. Исследование показало, что люди с выраженными психопатическими чертами, такими как безразличие и расторможенность, часто страдают этим состоянием, что может объяснять их эмоциональные дефициты", – поясняют ученые.

В исследовании участвовали две группы: 315 обычных людей и 50 пациентов психиатрической клиники. Они заполнили анкеты, измеряющие психопатические черты (TriPM), эмпатию, алекситимию и стратегии регуляции эмоций. Пациенты клиники были госпитализированы в судебно-медицинскую клинику после совершения преступлений в состоянии невменяемости или под воздействием наркотиков.

"Результаты показали, что группа пациентов продемонстрировала более высокий уровень смелости, подлости и расторможенности по сравнению с общей популяцией. Это подтвердило предыдущие исследования, согласно которым люди, находящиеся в судебно-медицинских учреждениях, чаще демонстрируют психопатические черты", – сообщили исследователи.

Новым открытием стало то, что люди с сильными психопатическими чертами часто испытывают трудности с распознаванием и описанием собственных эмоций. Это снижает их способность к эмпатии и регуляции эмоций, а также подчеркивает важность алекситимии, как одного из факторов, влияющих на эмоциональные нарушения при психопатии.

Исследователи полагают, что терапия, направленная на улучшение эмоциональной осведомленности у людей с психопатическими чертами, может способствовать повышению их эмпатии и способности регулировать эмоции. Это, в свою очередь, может снизить риск повторного правонарушения у пациентов судебно-медицинских учреждений.

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