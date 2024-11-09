Планетологи выяснили, что на холодном Марсе шли дожди

По новой версии ученых когда-то на Марсе одновременно произошли два противоречащих друг другу события: широкомасштабное замерзание марсианских вод и возникновение многочисленных новых водоемов, сообщает Zakon.kz.

То, что на Марсе когда-то были моря, реки и озера, стало ясно при подробном рассмотрении поверхности планеты: к примеру, с кратером Езеро соединены извилистые протяженные бывшие речные русла. Потому туда и отправили марсоход Perseverance.

Вообще, для посадки аппаратов на Марсе выбирают местности, которые относятся к самому благополучному периоду истории планеты – нойскому. Его назвали так в честь Земли Ноя, покрытого кратерами нагорья в южном полушарии. Оно сохранилось до наших дней таким, каким стало именно в те далекие времена – примерно четыре миллиарда лет назад.

Тогда на Красной планете была настолько плотная атмосфера, что, как предполагают ученые, даже шли дожди. Но примерно 3,6 млрд лет эта эра благоденствия закончилась, и Марс стал постепенно превращаться в такой, каким мы наблюдаем его сегодня.

Исследователи подозревают, что примерно к тому времени уменьшился наклон оси вращения Марса, а от него сильно зависит климат: при большом наклоне прогреваются полюса, планета становится более теплой и влажной, при маленьком – наоборот, сухой и холодной.

Об этом рассказал ведущий исследователь Планетологического института в США Питер Бюлер в недавней статье для Journal of Geophysical Research: Planets.

Ранее ученые предупредили землян, что основным источником возможных угроз в ближайшие дни будут не мощные солнечные вспышки Х-класса, а риск отрыва гигантского протуберанца, сформированного сейчас в центре солнечного диска.