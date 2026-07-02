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Наука и технологии

Тайну первой находки динозавра в Антарктиде раскрыли ученые

Ученые раскрыли тайну первой находки динозавра в Антарктиде, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 20:31 Фото: livescience.com
Ученые установили, что первый динозавр, найденный в Антарктиде, принадлежал к группе титанозавров – крупнейших сухопутных животных в истории, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Live Science, фрагмент позвоночника возрастом около 82 млн лет был обнаружен более 40 лет назад, но первоначально его ошибочно отнесли к морской рептилии. Новые методы анализа, включая компьютерную томографию, позволили пересмотреть классификацию находки.

По оценкам ученых, динозавр достигал шести-семи метров в длину, однако точный вид определить невозможно из-за фрагментарности останков.

Окаменелость была найдена еще в 1985 году на острове Джеймса Росса в Антарктиде. В меловой период этот регион имел более теплый климат и был соединен с Южной Америкой, что позволяло динозаврам мигрировать между континентами.

Исследователи отмечают, что присутствие титанозавров в Антарктиде помогает лучше понять распространение динозавров в южном полушарии в эпоху суперконтинента Гондвана.

Ученые не исключают, что в будущем на континенте могут быть обнаружены новые виды динозавров.

Ранее сообщалось, какие динозавры жили в Казахстане и почему о них почти никто не знает.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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