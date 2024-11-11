Женщинам стоит ограничить потребление молока: почему

Согласно исследованиям ученых старейшего университета Швеции, ежедневное употребление коровьего молока может увеличивать риск ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, уточняют эксперты, риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний больше подвержены женщины, нежели мужчины.

В исследовании участвовала 101 тыс. человек. В ходе эксперимента стало ясно, что ежедневное употребление 400 мл молока связано с увеличением риска ишемической болезни сердца на 5%.

По данным издания The Mirror, риск появления заболеваний у женщин прямо зависит от количества выпитого молока.

К примеру, у тех, кто пил 600 мл молока в день, вероятность возникновения проблем с сердцем увеличивалась на 12%, а у тех, кто употреблял 800 мл, – на 21%.

Специалисты настоятельно рекомендуют заменить молоко в рационе йогуртом и другими кисломолочными продуктами.

Ранее врач-эндокринолог Анна Кузнецова заявила, что картофель, который составляет значительную часть нашего ежедневного рациона, можно и нужно заменять. К примеру, близкими картофелю по вкусовым и пищевым свойствам можно назвать батат, топинамбур, фасоль и сельдерей.