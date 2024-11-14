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Больше синего кита: ученые обнаружили "крупнейший в мире" коралл

Ученые обнаружили «крупнейший в мире» коралл, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 02:15 Фото: National Geographic Pristine Seas
Ученые, участвующие в экспедиции на Соломоновы острова, заявили, что обнаружили самый большой в мире коралл, затмивший предыдущие в Американском Самоа, сообщает Zakon.kz.

Гигантский отдельно стоящий коралл имеет ширину 34 м, диаметр 32 ми высоту 5,5 м. Исследователи утверждают, что он длиннее синего кита.

Ученые экспедиции National Geographic пояснили, что коралл образовался, поскольку близлежащие мелководные рифы деградировали из-за повышения температуры моря.

По словам ученых, участвующих в экспедиции, он затмевает другие кораллы, которые ранее считались крупнейшими в мире, включая коралл в Американском Самоа, известный как "Большая мамочка".

Члены команды заметили его в группе островов Три Сестры в провинции Макира-Улава на Соломоновых Островах и сначала подумали, что это могут быть останки затонувшего корабля.

Ученые обнаружили «крупнейший в мире» коралл, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 02:15

Фото: Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas

Нырнув под воду, они обнаружили гигантскую колонию кораллов, которая, по их оценкам, росла в течение 300–500 лет.

Исследователь National Geographic Энрик Сала заявил, что это важное научное открытие.

Ранее ученые выяснили, что большие белые акулы реже атакуют доски для серфинга с ярким светом.

Аксинья Титова
2024 год Рекорды Ученые Океаны Острова Исследования
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