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Почему мы любим тортики: найдена генетическая причина тяги к сладкому

десерты, торты, диеты, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 12:41 Фото: freepik
Ученые из Италии, Испании и Дании обнаружили, что вариации гена SI влияют на потребление и предпочтение сахарозы у людей, сообщает Zakon.kz.

Результаты опубликованы в журнале Gastroenterology.

Исследования показали, что жители Великобритании потребляют 9–12% суточных калорий в виде свободных сахаров, включая сахарозу. До 79% населения также перекусывает сладким до трех раз в день. Однако не все могут усваивать сахар одинаково. Около 10% британцев страдают синдромом раздраженного кишечника, связанного с генетическими дефектами в переваривании сахарозы.

"Генетические различия в способности переваривать глюкозу не только влияют на количество потребляемой сахарозы, но и на тягу к сладким продуктам. В ходе экспериментов с мышами, у которых отсутствовал ген SI, исследователи заметили значительное снижение потребления сахарозы. Эти данные были подтверждены в ходе двух крупных популяционных исследований на людях: одно из них провели с участием шести тысяч человек из Гренландии, а в другое включили данные 134 766 добровольцев из Британского биологического банка", – рассказали ученые.

Используя нутригенетический подход, исследователи выяснили, что в Гренландии люди с неперевариваемостью сахарозы потребляют меньше продуктов с высоким содержанием сахара, в то время как в Великобритании те, у кого имеется дефектный или частично функционирующий ген SI, чаще склонны выбирать сладкие продукты.

Ранее исследователи из Геттисбергского колледжа выяснили, что вкусовые предпочтения действительно влияют на характер человека. Чтобы понять взаимосвязь, ученые опросили жителей Китая, Германии, Мексики и США о том, какие закуски они выбирают и какими ключевыми характеристиками личности обладают.

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