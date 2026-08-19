Почему одни люди спят меньше других: ученые нашли генетическую причину

Редкая мутация гена ADRB1 может позволять некоторым людям нормально чувствовать себя после четырех-шести часов сна. Ученые выяснили, что изменение влияет на нейроны, отвечающие за бодрствование, сообщает Zakon.kz.

Исследователи изучили генетический вариант ADRB1, обнаруженный в семье, несколько поколений которой спали около шести часов в сутки или меньше без явных проблем со здоровьем, пишет журнал Neuron.

Эксперименты на генетически измененных мышах показали, что мутация влияет на рецептор ADRB1 в области мозга, связанной с бодрствованием. Из-за этого нейроны активируются легче и дольше остаются активными, помогая мозгу быстрее переходить от сна к бодрствованию.

"При этом такой эффект наблюдается не у всех носителей мутации. Из 191 929 участников другого исследования вариант ADRB1 обнаружили у 69 человек. В среднем они спали 7,1 часа – почти столько же, сколько люди без мутации, у которых показатель составил 7,2 часа", – пишут авторы исследования.

Ученые предполагают, что проявление варианта зависит и от других генетических особенностей.

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