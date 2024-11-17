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Бессмертную муху создали американцы

бессмертную муху создали американские ученые, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 19:37 Фото: pixabay
Ученые из Принстонского университета, США, создали первую бессмертную муху. Они оцифровали мозг сложного организма, который можно не только изучать, но и воспроизводить, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте учебного заведения, данные размером 14 Гб могут помочь в создании искусственного интеллекта нового поколения.

Как уточняется, проект стартовал в 2016 году. После долгих лет попыток ученые достигли прорыва: они завершили расшифровку коннектома взрослой дрозофилы (Drosophila melanogaster), в мозге которой 139 500 нейронов и 54,5 млн синапсов. Это стало возможным благодаря международной команде, спецоборудованию и годам работы.

Ученые пишут, что в мозге дрозофилы есть нейроны, отвечающие за движение вперед, назад и резкие повороты, а также нейрон для полной остановки.

Ранее ученые создали материал, устойчивый к экстремальному холоду.

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