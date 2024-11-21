Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ацтекские "свистки смерти" оказали жуткое влияние на мозг человека – исследование

Ацтекские «свистки смерти» оказали жуткое влияние на мозг человека, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 07:15 Фото Claudia Obrocki
Ацтекские "свистки смерти", найденные в местах жертвоприношений, стали объектом исследования ученых из Швейцарии и Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, их пугающие звуки, напоминающие человеческий крик или вой, вызывают не только эмоциональный отклик, но и активируют высшие отделы мозга, ответственные за сложную обработку информации.

В эксперименте приняли участие 70 европейцев. Им проигрывали случайный набор звуков, среди которых были и записи ацтекских свистков. Добровольцам не стали говорить, какие именно звуки их ждут, чтобы исключить влияние предвзятых ожиданий. 32 участника прошли функциональную МРТ, чтобы ученые могли наблюдать за реакцией их мозга.

Ацтекские «свистки смерти» оказали жуткое влияние на мозг человека - исследование, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 07:15

Фото Claudia Obrocki

Большинство испытуемых охарактеризовали звук свистков как зловещий и похожий на крик, вызванный болью или страхом. Мозговая активность показала, что звуки свистков вызывают работу низкоуровневых слуховых зон, реагирующих на сигналы опасности, такие как плач ребенка или крики ужаса. Кроме того, свистки задействовали нижнюю лобную кору, ответственную за сложные классификации, и медиальную лобную кору, которая обрабатывает ассоциативные связи.

Археологические находки подтверждают, что свистки часто использовались в ритуалах, связанных с поклонением Ээкатлю – ацтекскому богу ветра, который, по легендам, путешествовал в подземный мир, чтобы принести кости для создания человечества. Иногда свистки ассоциировались с ветрами, пронзающими подземное царство Миктлан, где обитали души мертвых.

Некоторые исследователи также предполагают, что свистки могли быть использованы для психологического воздействия во время войн. Однако эта теория спорна, так как на местах сражений или в могилах воинов свистков не находили.

Ранее почему у детей ускорилось половое созревание, выяснили ученые.

Читайте также

Ученые открыли новый вид пауков-птицеедов
Ученые открыли новый вид пауков-птицеедов
Аксинья Титова
2024 год Археология Исследования Эксперименты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Миф о малоподвижном образе жизни развенчали эксперты
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст
Какие знаки зодиака живут дольше всех
магазин и женщина
В Казахстане начался рост цен на основные продукты питания
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: