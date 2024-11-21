Ацтекские "свистки смерти" оказали жуткое влияние на мозг человека – исследование

Ацтекские "свистки смерти", найденные в местах жертвоприношений, стали объектом исследования ученых из Швейцарии и Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, их пугающие звуки, напоминающие человеческий крик или вой, вызывают не только эмоциональный отклик, но и активируют высшие отделы мозга, ответственные за сложную обработку информации.

В эксперименте приняли участие 70 европейцев. Им проигрывали случайный набор звуков, среди которых были и записи ацтекских свистков. Добровольцам не стали говорить, какие именно звуки их ждут, чтобы исключить влияние предвзятых ожиданий. 32 участника прошли функциональную МРТ, чтобы ученые могли наблюдать за реакцией их мозга.

Фото Claudia Obrocki

Большинство испытуемых охарактеризовали звук свистков как зловещий и похожий на крик, вызванный болью или страхом. Мозговая активность показала, что звуки свистков вызывают работу низкоуровневых слуховых зон, реагирующих на сигналы опасности, такие как плач ребенка или крики ужаса. Кроме того, свистки задействовали нижнюю лобную кору, ответственную за сложные классификации, и медиальную лобную кору, которая обрабатывает ассоциативные связи.

Археологические находки подтверждают, что свистки часто использовались в ритуалах, связанных с поклонением Ээкатлю – ацтекскому богу ветра, который, по легендам, путешествовал в подземный мир, чтобы принести кости для создания человечества. Иногда свистки ассоциировались с ветрами, пронзающими подземное царство Миктлан, где обитали души мертвых.

Некоторые исследователи также предполагают, что свистки могли быть использованы для психологического воздействия во время войн. Однако эта теория спорна, так как на местах сражений или в могилах воинов свистков не находили.

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